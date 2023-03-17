5 лучших фильмов с Куртом Расселом

Звезда фантастических фильмов и боевиков конца 1980-х и начала 1990-х годов Курт Рассел отмечает день рождения — 17 марта ему исполняется 72 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ картин с участием актера, от которых захватывает дух.

Фото: Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка" Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"

«Авария» (1997)

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Джефф и Эми Тейлор решили переехать в Сан-Диего. По дороге они чуть не врезаются в пикап с двумя местными отморозками. С этого момента их жизнь превращается в кошмарный сон. Эми похищают бандиты, чтобы взять за нее выкуп. И тогда миролюбивый обыватель Джефф, вырвавшись из-под стволов вымогателей, сам превращается в безжалостного охотника…

«Мечтатель» (2005)

Отец и дочь — две одинокие души, живущие под одной крышей. Несмотря на глубокую привязанность, на самом деле они очень далеки от взаимопонимания. Но все меняется, когда маленькая Кейл просит отца вылечить любимую лошадь. Это становится точкой отсчета в новой истории любви и привязанности, новой жизни новой семьи и настоящей дружбы.

«Доказательство смерти» (2007)

Три чирлидерши отправляются в придорожный бар, даже не подозревая, что за ними из своего автомобиля украдкой наблюдает каскадер Майк. Он любит быструю езду и не прочь подбросить до дома симпатичную девушку. А еще он считает, что даже в смертельном ДТП выйдет сухим из воды.

Кадр из фильма "Доказательство смерти"

«Омерзительная восьмерка» (2015)

Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько путешественников. Правда, снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположились весьма сомнительные путники. И один из них – не тот, за кого себя выдает. В главных ролях: Курт Рассел, Сэмюэл Л.Джексон, Тим Рот и другие.

«Глубоководный горизонт» (2016)

Фильм-катастрофа по реальным событиям рассказывает о страшной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, люди не подозревали, что могут не вернуться. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории.