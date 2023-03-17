Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

5 лучших фильмов с Куртом Расселом

Мира Маркина

Звезда фантастических фильмов и боевиков конца 1980-х и начала 1990-х годов Курт Рассел отмечает день рождения — 17 марта ему исполняется 72 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ картин с участием актера, от которых захватывает дух.

5 лучших фильмов с Куртом Расселом
Фото: Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"

«Авария» (1997)

Видео дня

Джефф и Эми Тейлор решили переехать в Сан-Диего. По дороге они чуть не врезаются в пикап с двумя местными отморозками. С этого момента их жизнь превращается в кошмарный сон. Эми похищают бандиты, чтобы взять за нее выкуп. И тогда миролюбивый обыватель Джефф, вырвавшись из-под стволов вымогателей, сам превращается в безжалостного охотника…

Кадр из фильма "Авария"

«Мечтатель» (2005)

Отец и дочь — две одинокие души, живущие под одной крышей. Несмотря на глубокую привязанность, на самом деле они очень далеки от взаимопонимания. Но все меняется, когда маленькая Кейл просит отца вылечить любимую лошадь. Это становится точкой отсчета в новой истории любви и привязанности, новой жизни новой семьи и настоящей дружбы.

Кадр из фильма "Мечтатель"

«Доказательство смерти» (2007)

Три чирлидерши отправляются в придорожный бар, даже не подозревая, что за ними из своего автомобиля украдкой наблюдает каскадер Майк. Он любит быструю езду и не прочь подбросить до дома симпатичную девушку. А еще он считает, что даже в смертельном ДТП выйдет сухим из воды.

Кадр из фильма "Доказательство смерти"

«Омерзительная восьмерка» (2015)

Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько путешественников. Правда, снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположились весьма сомнительные путники. И один из них – не тот, за кого себя выдает. В главных ролях: Курт Рассел, Сэмюэл Л.Джексон, Тим Рот и другие.

Тарантино уходит из кино: фильмы, которые сделали его легендой

«Глубоководный горизонт» (2016)

Фильм-катастрофа по реальным событиям рассказывает о страшной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, люди не подозревали, что могут не вернуться. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории.

Кадр из фильма "Глубоководный горизонт"
Фильмы,Мечтатель,Омерзительная восьмерка,Глубоководный горизонт,Авария,Тим Рот,Сэмюэл Джексон,Курт Рассел,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий