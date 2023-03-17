Фильм "Майор Гром: Игра" начали снимать в Санкт-Петербурге

Продолжение фильма "Майор Гром" и его приквела "Майор Гром: Трудное детство" начали снимать в Санкт-Петербурге. Информацию из официального пресс-релиза онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" опубликовала "Газета.ру".

Фото: Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор" Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"

События нового фильма происходят через год после оригинального "Майора Грома". Чумной доктор уже побежден, и главный герой сталкивается с новым суперзлодеем.

Согласно сообщению "Кинопоиска", в первый съемочный день команда проекта работала над сценой бунта в тюрьме. Материал снимали в закрытом следственном изоляторе "Кресты".

В фильме «Майор Гром: Игра» вернутся к своим персонажам актеры Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и Любовь Аксенова. Режиссером картины стал Олег Трофим, который снял предыдущие фильмы франшизы. Работу над сиквелом съемочная команда планирует осенью 2023 года.