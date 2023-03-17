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2 часа назад

Фильм "Майор Гром: Игра" начали снимать в Санкт-Петербурге

Мира Маркина

Продолжение фильма "Майор Гром" и его приквела "Майор Гром: Трудное детство" начали снимать в Санкт-Петербурге. Информацию из официального пресс-релиза онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" опубликовала "Газета.ру".

Фильм "Майор Гром: Игра" начали снимать в Санкт-Петербурге
Фото: Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"

События нового фильма происходят через год после оригинального "Майора Грома". Чумной доктор уже побежден, и главный герой сталкивается с новым суперзлодеем.

Согласно сообщению "Кинопоиска", в первый съемочный день команда проекта работала над сценой бунта в тюрьме. Материал снимали в закрытом следственном изоляторе "Кресты".

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В фильме «Майор Гром: Игра» вернутся к своим персонажам актеры Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и Любовь Аксенова. Режиссером картины стал Олег Трофим, который снял предыдущие фильмы франшизы. Работу над сиквелом съемочная команда планирует осенью 2023 года.

Ранее "Рамблер" писал о вырезанной сцене из фильма Marvel.

Фильмы,Крест,Александр Сетейкин,Олег Трофим,Тихон Жизневский,Алексей Маклаков,Любовь Аксенова,
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