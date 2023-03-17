Фильм "Майор Гром: игра" начали снимать в петербургской тюрьме "Кресты"

В Петербурге, более того – в закрытом изоляторе "Кресты" стартовали съемки фильма "Майор Гром: игра", информировала пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сегодня, 17 марта. В первый съемочный день на площадку вышли актеры Тихон Жизневский и Александр Сетейкин в своих образах из первой части, снимавшиеся в сцене боевика. Майор Игорь Гром и его напарник оказались посреди тюремного бунта. Эпизоды боев помогла поставить школа сценического боя "Кун-до" под руководством Роберта Куна. Лента является сиквелом первой полнометражной экранизации комикса от издательства Bubble — картины "Майор Гром: Чумной доктор". Над ним работает та же команда: режиссер Олег Трофим, сценаристы Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер, продюсеры Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Съемки рассчитаны до осени 2023 года. В фильме, наряду с Жизневским и Сетейкиным, опять снимаются Алексей Маклаков, Любовь Аксенова и др. По информации пресс-службы, продолжение происходит через год после событий первой части в альтернативном Санкт-Петербурге. Игорь Гром стал признанным героем современности, но ему снова противостоит загадочный суперзлодей по прозвищу Призрак. Напомним, франшиза о майоре Громе началась с проекта "Майор Гром: Чумной доктор" , снятого по мотивам оригинального комикса издательства Bubble, который вышел на экраны в апреле 2021 года. Главный герой – майор петербургской полиции Игорь Гром, обладающий отличными способностями к этой работе. Но однажды ему пришлось столкнуться с преступником, носящим маску Чумного доктора. В 2023 году также на "Кинопоиске" выпущен приквел "Гром: трудное детство" с понятным сюжетом.