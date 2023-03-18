Лучшие фильмы про космос и инопланетян: подборка топ-10

Сообщения о том, что землю вновь посетили пришельцы появляются с завидной регулярностью. По статистике, чаще всего НЛО замечают жители англоязычных стран. Почему так, официального ответа нет, можно лишь строить догадки. Но на самом деле нет никакой разницы, правда это или выдумки, главное то, что инопланетяне так или иначе вдохновили писателей и режиссеров на создание своих произведений, а зрители получили возможность увидеть лучшие фильмы про космос и инопланетян в кино.
«Рамблер» предлагает подборку лучших фильмов про космос и инопланетян, которые точно стоит посмотреть хотя бы один раз в жизни.
Сценарий научно-фантастического фильма основан на рассказе Артура Кларка «Часовой». Правда за время работы с режиссером фильма Стенли Кубриком рассказ превратился в настоящий роман. Этот фильм до сих пор представляет интерес и с культурной, и с художественной точки зрения. Красивый, стильный, волшебный и немного вещь в себе. Но за это и любят Стенли Кубрика. Вторая часть фильма потеряла часть своей неземной загадочности и притягательности, но первую смотреть нужно строго обязательно.
Фильм снят по мотивам одноименной книги Дугласа Адамса. Лихо закрученный сюжет, много абсурдных ситуаций и дико смешных шуток. Как и книга, фильм понравился не всем, но, если вы считаете себя человеком с хорошим чувством юмора, смотрите и не пожалеете. Как минимум, чтобы узнать, зачем космическому путешественнику нужно брать с собой полотенце и в чем смысл жизни, Вселенной и вообще.
Смелый путешественник Питер Квилл (роль которого исполнил Крис Пратт) вдруг оказывается обладателем крайне могущественного артефакта, и теперь ему предстоит спасти вселенную и самого себя. А сделать это ему помогут енот Ракета, говорящее дерево Грут, страшно опасная Гамора и Дракс-Разрушитель. Фильм веселый, не для зануд.
Картина режиссера Ридли Скотта стала первой в серии фильмов про Чужих. Обитатели космического корабля «Ностромо» получают сигнал и обязаны на него отреагировать, для этого они высаживаются на неизвестной планете. И история начинается!
Кстати, многие кадры разошлись на мемы. И если вы до сих пор не знаете, откуда все эти шутки про Чужих и Сигурни Вивер, срочно смотрите фильм. Начните с первого! Кстати, картина выиграла премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Для того времени это был ошеломительный шаг вперед.
Капитану Малькольму «Мэлу» Рейнольдсу предстоит узнать, какая угроза скрывается на борту космического корабля «Серенити». А началось все с того, что он решил помочь молодому доктору и его странной сестре, обладающей телепатическими способностями.
Здесь собрались все звезды – Мэтью Макконахи, Джессика Честейн, Энн Хатауэй, Тимоти Шаламе и Мэтт Деймон. А в создании сценария принимал участие американский физик и астроном Кип Торн. Это много значит для тех, кто считает, что даже фантастический фильм должен быть основан на железных фактах. Фильм также был удостоен «Оскара» за лучшие визуальные эффекты.
Дебют Дункана Джонса, сына Дэвида Боуи, в качестве режиссера и сценариста. Если вы посмотрели «Интерстеллар» и вам понравилось, то этот фильм тоже стоит посмотреть. Сюжет и картинка похожи: красиво, загадочно, но при этом очень научно.
Снова Крисс Пратт, на этот раз с красоткой Дженнифер Лоуренс. Они должны были лететь на космическом корабле на новую планету, но проснулись на девяносто лет раньше и заметили, что в полете происходит что-то не то. Теперь в их руках жизни всех пяти тысяч пассажиров на борту.
СССР и США бьются за лидерство в космической сфере. В новой космической миссии космонавты – Павел Беляев или Алексей Леонов – должны совершить выход в открытый космос. Но все идет не по плану.
И снова Мэтт Дэймон с Джесской Честейн, на этот раз в великолепном фильме Ридли Скота. Что делать, если вы вдруг очнулись на Марсе, а все ваши товарищи и коллеги улетели на Землю. Мэтт Дэймон не растерялся и у него получилось невозможное.