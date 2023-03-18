Лучшие фильмы про космос и инопланетян: подборка топ-10

Сообщения о том, что землю вновь посетили пришельцы появляются с завидной регулярностью. По статистике, чаще всего НЛО замечают жители англоязычных стран. Почему так, официального ответа нет, можно лишь строить догадки. Но на самом деле нет никакой разницы, правда это или выдумки, главное то, что инопланетяне так или иначе вдохновили писателей и режиссеров на создание своих произведений, а зрители получили возможность увидеть лучшие фильмы про космос и инопланетян в кино.

Фото: Кадр из фильма «2001 год: космическая одиссея» Кадр из фильма «2001 год: космическая одиссея»

«Рамблер» предлагает подборку лучших фильмов про космос и инопланетян, которые точно стоит посмотреть хотя бы один раз в жизни.

Видео дня

«2001 год: космическая одиссея»

Год выхода: 1968

Производство: США

Режиссер: Стенли Кубрик

Сценарий научно-фантастического фильма основан на рассказе Артура Кларка «Часовой». Правда за время работы с режиссером фильма Стенли Кубриком рассказ превратился в настоящий роман. Этот фильм до сих пор представляет интерес и с культурной, и с художественной точки зрения. Красивый, стильный, волшебный и немного вещь в себе. Но за это и любят Стенли Кубрика. Вторая часть фильма потеряла часть своей неземной загадочности и притягательности, но первую смотреть нужно строго обязательно.

«Автостопом по галактике»

Год выхода: 2005

Производство: США, Великобритания

Режиссер: Гарт Дженнингс

Кадр из фильма "Автостопом по галактике"

Фильм снят по мотивам одноименной книги Дугласа Адамса. Лихо закрученный сюжет, много абсурдных ситуаций и дико смешных шуток. Как и книга, фильм понравился не всем, но, если вы считаете себя человеком с хорошим чувством юмора, смотрите и не пожалеете. Как минимум, чтобы узнать, зачем космическому путешественнику нужно брать с собой полотенце и в чем смысл жизни, Вселенной и вообще.

«Стражи галактики»

Год выхода: 2014

Производство: США

Режиссер: Джеймс Ганн

Смелый путешественник Питер Квилл (роль которого исполнил Крис Пратт) вдруг оказывается обладателем крайне могущественного артефакта, и теперь ему предстоит спасти вселенную и самого себя. А сделать это ему помогут енот Ракета, говорящее дерево Грут, страшно опасная Гамора и Дракс-Разрушитель. Фильм веселый, не для зануд.

«Чужой»

Год выхода: 1979

Производство:

Режиссер: Ридли Скотт

Картина режиссера Ридли Скотта стала первой в серии фильмов про Чужих. Обитатели космического корабля «Ностромо» получают сигнал и обязаны на него отреагировать, для этого они высаживаются на неизвестной планете. И история начинается!

Кстати, многие кадры разошлись на мемы. И если вы до сих пор не знаете, откуда все эти шутки про Чужих и Сигурни Вивер, срочно смотрите фильм. Начните с первого! Кстати, картина выиграла премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Для того времени это был ошеломительный шаг вперед.

«Миссия "Серенити"»

Год выхода: 2005

Производство: США

Режиссер: Джос Уидон

Капитану Малькольму «Мэлу» Рейнольдсу предстоит узнать, какая угроза скрывается на борту космического корабля «Серенити». А началось все с того, что он решил помочь молодому доктору и его странной сестре, обладающей телепатическими способностями.

«Интерстеллар»

Год выхода: 2014

Производство: США, Великобритания, Канада

Режиссер: Кристофер Нолан

Здесь собрались все звезды – Мэтью Макконахи, Джессика Честейн, Энн Хатауэй, Тимоти Шаламе и Мэтт Деймон. А в создании сценария принимал участие американский физик и астроном Кип Торн. Это много значит для тех, кто считает, что даже фантастический фильм должен быть основан на железных фактах. Фильм также был удостоен «Оскара» за лучшие визуальные эффекты.

«Луна 2112»

Год выхода: 2009

Производство: Великобритания, США

Режиссер: Дункан Джонс

Кадр из фильма «Луна 2112»

Дебют Дункана Джонса, сына Дэвида Боуи, в качестве режиссера и сценариста. Если вы посмотрели «Интерстеллар» и вам понравилось, то этот фильм тоже стоит посмотреть. Сюжет и картинка похожи: красиво, загадочно, но при этом очень научно.

«Пассажиры»

Год выхода: 2016

Производство: США, Австралия

Режиссер: Мортен Тильдум

Снова Крисс Пратт, на этот раз с красоткой Дженнифер Лоуренс. Они должны были лететь на космическом корабле на новую планету, но проснулись на девяносто лет раньше и заметили, что в полете происходит что-то не то. Теперь в их руках жизни всех пяти тысяч пассажиров на борту.

«Время первых»

Год выхода: 2017

Производство: Россия

Режиссер: Дмитрий Киселев

СССР и США бьются за лидерство в космической сфере. В новой космической миссии космонавты – Павел Беляев или Алексей Леонов – должны совершить выход в открытый космос. Но все идет не по плану.

«Марсианин»

Год выхода: 2015

Производство: США, Великобритания, Венгрия, Иордания

Режиссер: Ридли Скотт