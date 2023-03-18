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31 минуту назад

Том Круз уже посмотрел фильм "Флэш" и остался в восторге от ленты

Газета.Ruиещё 2

Американский актер Том Круз посмотрел супергеройский блокбастер "Флэш" за три месяца до премьеры этого фильма, относящегося к киновселенной DC. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на источники.

Том Круз уже посмотрел фильм "Флэш" и остался в восторге от ленты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По их информации, в конце февраля артист провел встречу с генеральным директором Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом. Глава компании во время беседы с Крузом упомянул о том, насколько этот кинокомикс великолепен. Его слова заинтриговали актера и он попросил Заслава позволить ему посмотреть ленту.

Руководитель компании согласился удовлетворить его просьбу, после чего копия картины была отправлена Крузу. Сотрудник Warner Bros. доставил ленту в дом актера в Беверли-Хиллз и дождался, пока тот ее посмотрит.

По данным источников, Круз остался в восторге от фильма с Эзрой Миллером в главной роли и позвонил режиссеру картины Энди Мускетти. В ходе беседы актер выразил свои эмоции, отметив, что "это тот фильм, который нам сейчас нужен".

Ранее пользователи сети призвали бойкотировать фильм "Флэш" с Эзрой Миллером из-за скандалов с участием артиста. Фильм "Флэш" должен выйти в мировой прокат 16 июня 2023 года.

Фильмы,Флэш,Дэвид Заслав,Том Круз,
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