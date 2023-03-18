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2 часа назад

По мультсериалу "Лунтик и его друзья" создадут фильм

Газета.Ru

Режиссер Константин Бронзит рассказал о старте работы над полнометражным продолжением мультсериала «Лунтик и его друзья», сообщает ТАСС.

По мультсериалу "Лунтик и его друзья" создадут фильм
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Своими планами постановщик поделился во время XXVIII российского фестиваля анимационного кино «Суздальфест». Бронзит также отметил, что проект будет закончен до конца 2022 года.

«Мы написали сценарий уже довольно давно с мультипликатором Димой Высоцким и аниматором Дариной Шмидт. Это честная, детская, трогательная история про то, как Лунтик хочет попасть обратно на Луну и увидеть свою маму. Фильм будет готов до конца года, как будет с релизом — покажет время», — рассказал Бронзит.

Режиссер также отметил, что мультфильм будет выполнен в жанре «роуд-муви».

«Будет немного страшного, немного трогательного, конечно, он увидит свою маму. Все по-настоящему», — подытожил Бронзит.

Фильмы,Лунтик и его друзья,Дарина Шмидт,
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