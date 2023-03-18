По мультсериалу "Лунтик и его друзья" создадут фильм

«Мы написали сценарий уже довольно давно с мультипликатором Димой Высоцким и аниматором Дариной Шмидт. Это честная, детская, трогательная история про то, как Лунтик хочет попасть обратно на Луну и увидеть свою маму. Фильм будет готов до конца года, как будет с релизом — покажет время», — рассказал Бронзит.