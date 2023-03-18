По мультсериалу "Лунтик и его друзья" создадут фильм

Режиссер Константин Бронзит рассказал о старте работы над полнометражным продолжением мультсериала «Лунтик и его друзья», сообщает ТАСС.
Своими планами постановщик поделился во время XXVIII российского фестиваля анимационного кино «Суздальфест». Бронзит также отметил, что проект будет закончен до конца 2022 года.
«Мы написали сценарий уже довольно давно с мультипликатором Димой Высоцким и аниматором Дариной Шмидт. Это честная, детская, трогательная история про то, как Лунтик хочет попасть обратно на Луну и увидеть свою маму. Фильм будет готов до конца года, как будет с релизом — покажет время», — рассказал Бронзит.
Режиссер также отметил, что мультфильм будет выполнен в жанре «роуд-муви».
«Будет немного страшного, немного трогательного, конечно, он увидит свою маму. Все по-настоящему», — подытожил Бронзит.