Крис МакКей не бросает план снять фильм про Найтвинга

"Знаете, а я всё ещё надеюсь что-нибудь с этим сделать. Теперь в киновселенную DC вовлечён Джеймс Ганн. У меня всё ещё не было никаких разговоров с ним или с кем-либо ещё, но я люблю этого персонажа. Я надеюсь, что смогу что-то сделать с ним. Это было бы потрясающе".