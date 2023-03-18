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12 минут назад

Трейлер новой «Русалочки» набрал более миллиона дизлайков

Sostav.ru

13 марта студия Disney выпустила полноценный трейлер ремейка фильма «Русалочка». За 5 дней 2-минутное видео набрало более 9 млн просмотров на YouTube.

Трейлер новой «Русалочки» набрал более миллиона дизлайков
Фото: Sostav.ruSostav.ru

При этом количество дизлайков уже в пять раз превысило число лайков. Трейлер не понравился 1,1 пользователям видеохостинга.

«Русалочка» — киноадаптация к одноимённому мультфильму 1989 года. Главную роль Ариэль исполняет темнокожая начинающая актриса и певица Холли Бейли, участница восходящего r’n’b-дуэта Chloe x Halle. Для нее роль подводной принцессы стала первой крупной работой в кино. Фильм рассказывает об истории подводной принцессы, которая влюбилась в принца и ради него согласилась на сделку с ведьмой Урсулой. Русалочка отдала свой голос в обмен на возможность ходить по суше. Премьера фильма намечена на 26 мая.

Стоит отметить, что первый тизер «Русалочки», который вышел в сентябре 2022 года, также набрал более миллиона дизлайков.

Фильмы,Русалочка,
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