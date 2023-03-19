Что посмотреть дома

Трогательная история отцовства с Полом Мескалом, моральная дилемма о человечности роботов, наркотический трип мемного медведя и нуар с сыщиком Лиамом Нисоном. Что нового посмотреть онлайн?

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Мишка наедается тяжёлых наркотиков и устраивает туристам кровавую баню. Колин Фаррелл в мире будущего пытается вернуть к жизни впавшего в кому андроида. Лиам Нисон докапывается до тайн Голливуда в мрачном нуаре. А номинант на премию "Оскар" Пол Мескал проводит с дочерью прекрасное памятное лето на побережье солнечной Турции. В новой подборке рубрики "Кино Здесь" рассказываем, что интересного можно посмотреть в интернете.

Видео дня

"Солнце моё", 2022 год

Режиссёр: Шарлотта Уэллс

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 102 минуты

О фильме. Чувственный фильм-воспоминание с номинантом на премию "Оскар" Полом Мескалом в роли любящего отца. Главная героиня по имени Софи (Фрэнки Корио) вспоминает морские каникулы, которые она провела с отцом в Турции двадцать лет назад. В фильме сталкиваются два мировоззрения: ищущая и восторженная девочка-подросток и её запутавшийся и проницательный 30-летним папой.

Что интересного. Последний фильм в нашей подборке уже не так нов. Однако из-за того, что исполнитель главной роли ирландец Пол Мескал номинирован на "Оскар" за роль в нём (хотя и остался в итоге без приза), фильм переживает вторую волну популярности.

Кому не понравится. Тем, кто не хочет бередить детские воспоминания и не готов пустить слезу во время просмотра.

"Кокаиновый медведь", 2023 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.1

Время: 95 минут

О фильме. Медведи очень опасные животные. Вспомним, что сотворил гризли из "Выжившего" с Леонардо Ди Каприо… В "Кокаиновом медведе" нам рассказывают историю про съехавшего с катушек барибала, который проглотил несколько пачек кокаина. По сюжету "кокаиновый дождь" просыпался над лесами штата Джорджия, потому что наркокурьер решил избавиться от груза и сбросил его с самолёта. Теперь нескольким туристам ой как не поздоровится! Мишка голоден, опасен и, увы, жаждет мести!

Что интересного. Режиссер фильма Элизабет Бэнкс когда-то работала над "Ангелами Чарли", а теперь взялась за чёрную комедию по мотивам реальных событий. Однако реальность прозаичнее кровавого комедийного триллера, настоящий мишка, объевшийся контрафактными наркотиками в далёком 1985 году, быстро умер. Фильм уже успел разлететься на мемы, а в смелом проекте поучаствовали небезызвестные Кристофер Хивью ("Игра престолов") и Рэй Лиотта ("Славные парни"), для которого эта роль стала одной из последних в жизни.

Кому не понравится. Тем, для кого адская смесь режиссёрской фантазии из кокаина, расчленёнки и погонь, - это перебор.

"После Янга", 2021 год

Режиссёр: Когонада

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 96 минут

О фильме. Недалёкое будущее. В семействе Джейка (Колин Фаррелл) есть необычный персонаж - Янг. Он настоящий друг домочадцев, а дочери Джейка Мике вообще как брат. Проблема в том, что Янг - всего лишь андроид, в один момент робот ломается, чем вносит раскол в уютный быт своих хозяев. Страдающей от потери дочери Джейк обещает любыми путями вернуть Янга к жизни. Осуществить задуманное будет непросто.

Что интересного. Андроиды тоже могут быть человечными! Или всё-таки нет? Эту тему в новой сай-фай драме с Колином Фарреллом исследует Когонада, корейский режиссёр "Колумбуса" и "Дороги в тысячу ли". В медитативной атмосфере бесконечного лета режиссёр заставляет зрителей задуматься над множеством проблем: от самоопределения, параметров человечности до смерти, семейных корнях и будущего.

Кому не понравится. Для тех, кто не готов погрузиться в зыбучие песни безвременья, чтобы поразмышлять над вечными вопросами.

"Марлоу", 2022 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.7

Время: 109 минут

О фильме. "Каждая тайна должна иметь свою звезду на Аллее славы", - гласит слоган криминального детектива с Лиамом Нисоном. Нисон играет матёрого сыщика, который в атмосфере стильных американских 40-х помогает богатым клиентам проворачивать их грязные делишки. Очередные поиски пропавшего любовника очередной загадочной блондинки (Дайан Крюгер) оборачиваются для героя смертельной опасностью.

Что интересного. Держите анекдот пользователя в комментариях под трейлером фильма на "Ютубе". "Режиссер: - Вот сценарий прочитайте и дайте свой ответ. Но не спешите, обдумайте. Лиам Нисон начинает читать сценарий "Главный герой должен найти..." Лиам Нисон: - Согласен!".

Нисон действительно очень часто появляется в фильмах в роли киллеров, спецагентов, сыщиков. Его герои постоянно что-то ищут и всех спасают, и "Марлоу" не стал исключением. В этом ироничном нуаре его герой пытается докопаться до загадочных и мрачных тайн Голливуда.