Фильмы, которые отошли от сюжета оригинального сценария

Журналисты перечислили фильмы, которые отошли от оригинального сюжета. В некоторые из них добавили больше огня и экшена ради зрелищности, а в других и вовсе изменили финал.

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Создатели картин «Турецкий гамбит», «Любовь» и «Дьявол носит Prada» решили изменить развязки. Например, в оригинальном сценарии «Дьявол носит Prada» Миранда не давала положительных рекомендаций Энди, а просто забыла о своей ассистентке.

Больше огня и экшена добавили в фильмы про Гарри Поттера. В сцене битвы юного волшебника с драконом было намного меньше опасности. В книге Джоан Роулинг зрителей состязания защитили заклинанием, а место битвы было оцеплено драконологами. В финальной драке Поттера и Волан-де-Морта не было искрящихся лучей. Герой победил злодея врукопашную, а его тело осталось лежать на мосту школы волшебства.