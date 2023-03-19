В сценах после титров «Шазама 2» раскрыли сюжет продолжения

«Шазам! Ярость богов» вышел в прокат 17 марта. В ленте есть две любопытные сцены после титров. Первая намекает на новый кинокомикс об Обществе Справедливости, а вторая раскрывает сюжет возможного продолжения.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

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В первой сцене после титров Эмилия Харкорт и Джон Экономос из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и сериала «Миротворец» предлагают Шазаму войти в Общество Справедливости, которым руководит Аманда Уоллер. Шазам соглашается стать частью команды. Этот отрывок намекает на возможный фильм об Обществе Справедливости.

Во второй сцене зрителям показывают доктора Таддеуса Сивана из первого «Шазама». Антагониста посещает Мистер Майн — он делится с Таддеусом неким планом, который он хочет реализовать в условном «Шазаме 3».