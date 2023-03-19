Когда выйдет фильм Хлебникова о моряках-рыболовах «Снегирь»

«Перед тем, как начать съемки, мы отправили нашего товарища, документалиста Заку Абдрахманову в рейс, и она ходила две недели на корабле в шторма по 8 баллов, сняла много видео и интервью, и привезла очень сильный материал, который на нас произвел большое впечатление. У меня никогда в жизни в фильмах не было графики, а здесь ее достаточно много. Сначала было страшно, потом невероятно интересно. Водные съемки — это очень и очень сложно. Нам помогла пандемия — начался ковид, и у нас появилась отсрочка съемок на год, мы сидели в зумах и решали, как это все снимать. Мы смотрели какие-то референсы, но они нам не очень подходили, думали, как в декорациях делать соприкосновение двух кораблей, когда один корабль бьется об другой, как снимать шторм. А главное, нам хотелось сохранить живую съемку, чтобы была динамичная камера. И постепенно выработали систему, это была большая коллективная работа исполнительного продюсера Тани Бонаковой, инженеров, команды CG, моя, художников, оператора, продюсеров – всех».