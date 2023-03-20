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21 минуту назад

Третья часть «Аватара» может выйти в формате мини-сериала

Inc-News

Следующий фильм популярной франшизы получился у режиссёра невероятно длинным – его хронометраж достигает девяти часов.

Третья часть «Аватара» может выйти в формате мини-сериала
Фото: Inc-NewsInc-News

В беседе с подкастом Hot Mic продюсер Джефф Снайдер, приближённый к съёмкам фильмов «Аватар» и их режиссёру Джеймсу Кэмерону, сообщил, что третья часть может выйти на Disney+ в формате мини-сериала.

Причина – длительность картины, достигающая девяти часов. По словам Снайдера, Кэмерон, конечно, не будет мучить посетителей кинотеатров таким «большим полотном», а выпустит картину с приемлемым хронометражом. Но оставшиеся после монтажа кадры не хочет отправлять «в корзину», а создать на их основе телеверсию с ограниченным количеством эпизодов, то есть, мини-сериал.

Премьера третьего «Аватара» в кинотеатрах запланирована на 20-е декабря 2024-го.

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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