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3 часа назад

Турецкая компания инвестирует в мультфильм Тимура Бекмамбетова

Sostav.ru

Российская кинокомпания Bazelevs заключила соглашение с турецкой Yeni Dusler Animation о производстве мультфильма по мотивам восточного фольклора. Проект режиссирует Тимур Бекмамбетов, в его создании уже участвую Узбекистан и Казахстан, сообщает РБК.

Турецкая компания инвестирует в мультфильм Бекмамбетова
Фото: Sostav.ruSostav.ru

В рамках партнёрства компании работают над анимационным фильмом о приключениях Ходжи Насреддина. Производство уже идёт, релиз запланирован на 2024 год. По словам представителя Bazelevs, турецкий продакшен профинансирует проект, а также получит права на его дистрибуцию на территории страны.

По замыслу создателей, мультфильм должен будет положить начало новой киновселенной: студия разрабатывает сериал, комиксы и VR-проект. Кроме того, Yeni Dusler Animation также проинвестирует в открытие в Турции анимационной школы, преподавателями которой станут специалисты Bazelevs. Сумму сделки не раскрывают.

Источник РБК, знакомый с деталями производства, утверждает, что вложения турецкой стороны составили $1 млн. Эта сумма не окончательная. По оценке другого собеседника, общие вложения достигнут 500 млн руб.

Турция стала третьей страной, присоединившейся к производству проекта о Ходже Насреддине. Ещё в 2021 году Bazelevs заключил соглашение с Национальным агентством кинематографии Узбекистана и студией «Казахфильм». Переговоры о софинансировании ведутся с Китаем, ОАЭ и Азербайджаном. По словам источника издания, «все участвующие стороны будут вкладываться одинаково».

Над производством совместных с Турцией проектов работает и холдинг «Газпром-медиа». Так, принадлежащая холдингу студия Good Story Media снимает сериал под рабочим названием «Любовь», в котором принимают участие три турецких актера. Интерес к турецким проектам проявляют и онлайн-кинотеатры. Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал абсолютным хитом российских онлайн-платформ и регулярно попадал в различные топы по просмотрам, причем вне зависимости от выхода новых серий.

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