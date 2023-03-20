7 захватывающих кинокартин, снятых Люком Бессоном

Люк Бессон — один из самых успешных продюсеров и режиссеров современности. Его карьера быстро началась в Европе, но он не переехал в Голливуд, а стал на родине снимать блокбастеры, способные посоревноваться с американской продукцией. В честь дня рождения мастера, который был в минувшие выходные, мы вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем самые интересные фильмы французского режиссера.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Леон» (1994)

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Кино, запустившее мировую моду на прическу каре. Именно так стрижется главная героиня фильма, 12-летняя Матильда (Натали Портман), чью семью убивают наркоторговцы. От жестокой участи ее спасает наемный убийца Леон (Жан Рено), привыкший существовать на темной стороне жизни, а днем носить солнечные очки. Девочка становится единственным светом в его жизни, поэтому он соглашается научить Матильду своему ремеслу ради мести.

«Пятый элемент» (1997)

Финансовый успех «Леона» (фильм собрал 40 миллионов долларов при бюджете в 16) дал «зеленый свет» контракту с главной французской киностудией Gaumont на съемки фантастического боевика «Пятый элемент». Мир будущего, в Земном секторе ученые обнаруживают руку погибшей женщины, восстанавливают ее тело и разум по остаткам ДНК, не зная, что воскрешают важнейший артефакт — Пятый элемент. После пробуждения женщина сбегает из лаборатории и встречает таксиста Корбена Далласа (Брюс Уиллис), который соглашается помочь ей в важной миссии по предотвращению катастрофы планетарного масштаба.

Трилогия об «Артуре и минипутах» (2006–2010)

С 2002 по 2005 год Люк Бессон писал детские книги, сюжет которых вошел в основу его последующих фильмов, где анимационная 3D графика сосуществует с реальным изображением. 1960-е, десятилетний Артур (Фредди Хаймор) живет в пригороде у бабушки Дейзи (Миа Фэрроу), которая рассказывает ему о путешествиях давно пропавшего дедушки. Перед исчезновением он оставил лишь записку, что теперь живет в саду дома. Артур разгадывает странное послание, превращается в человечка высотой в пару дюймов и открывает для себя подземный мир.

«Необычайные приключения Адель» (2010)

Мадемуазель Адель Блан-Сек (Луиза Бургуэн) — французская авантюристка и журналистка, она не оставляет надежды вылечить сестру, в мозге которой застряла шпилька для волос. В поисках панацеи Адель готова воскресить мумию известного египетского лекаря — в этом ей может помочь профессор Эсперандье (Джеки Нерсессян), нашедший способ вырастить птеродактиля.

«Люси» (2014)

Люк Бессон любит снимать кино о сильных женщинах, дающих фору мужчинам. В «Люси» героиня Скарлетт Йоханссон оказывается в плену мафии, в ее тело зашивают пакет с новым, очень сильным наркотиком. Во время перевозки бандиты избивают женщину, поэтому химический препарат попадет в ее кровь и пробуждает ранее неактивные части мозга. С каждой секундой способности Люси возрастают: от полного контроля над телом до путешествия во времени и пространстве.

«Валериан и город тысячи планет» (2017)

Еще один космический эпос с подающими большие надежды молодыми актерами и еще большим бюджетом. В будущем миллионы различных видов живых существ со всей Вселенной мирно сосуществуют на планете Альфа. Там же живет космический спецагент Валериан (Дейн Дехаан), во сне он принимает сигнал с древней планеты Мюл, уничтоженной 30 лет назад. Тогда он со своей напарницей Лорелин (Кара Делевинь) начинает расследование, результаты которого могут привести к межрассовому скандалу.

«Анна» (2019)