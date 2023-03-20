Новый «Шазам» за уикенд собрал меньше, чем провальный «Морбиус»

Издание Variety сообщило, что сборы фильма «Шазам! Ярость богов» за первый уикенд составили всего $ 30 млн. Это меньше, чем у большинства фильмов киновселенной DC, и даже меньше, чем у провального «Морбиуса» от Sony и Marvel. Он собрал $ 39,2 млн.

В киновселенной DC меньше за первые выходные собрали только «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна ($ 26 млн) и «Чудо-женщина 1984» ($ 16,7 млн). Также сиквел не смог преодолеть результаты первой части, которая за первый уикенд собрала $ 53,5 млн.

Как отметил главный аналитик BoxOffice Pro Шон Роббинс, вторым частям кинокомиксов нужны грандиозные сюжеты, чтобы цеплять людей так же, как оригинальные фильмы.

Фильмы по комиксам неуклонно показывают, что без сюжета на уровне чего-то грандиозного трудно соответствовать успехам предшественников.