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2 часа назад

Bazelevs создаст сериал и комиксы про Ходжу Насреддина

ТАССиещё 1

Киностудия Bazelevs, которая работает над производством анимационного фильма "Ходжа Насреддин" совместно с Турцией, намерена создать также сериал и комиксы про этого героя. Об этом сообщил в понедельник ТАСС PR-директор киностудии Алексей Зиновкин.

Bazelevs создаст сериал и комиксы про Ходжу Насреддина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Bazelevs планирует создать из проекта о Ходже Насреддине целую вселенную: помимо анимационного фильма, студия также работает на сериалом, комиксами и VR-проектом", - сказал Зиновкин.

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Он пояснил, что пока соглашение с Турцией касается только производства мультфильма и открытия анимационной школы, однако разработка сериала, комиксов и VR-проекта уже ведется, Турция сможет присоединиться и к этим проектам.

Кинокомпания Bazelevs заключила соглашение с турецкой Yerli Duunce Broadcast Media Ltd. - ведущим производителем кино- и анимационного контента для государственного телевещателя Турции - Корпорации турецкого радио и телевидения.

"Турецкий производитель профинансирует производство проекта и получит права на дистрибуцию проекта на территории страны", - отметил PR-директор.

Кроме того, турецкая сторона проинвестирует в открытие анимационной школы в стране, где Bazelevs займется переподготовкой местных актеров в профессиональных художников 3D-анимации.

"Анимационный рынок растет, но испытывает кадровый голод. До сих пор аниматоров делали из художников. Однако современный софт позволяет довольно быстро создать качественное изображение. Куда сложнее сделать из этой картинки настоящего персонажа - это как раз то, в чем хороши профессиональные актеры. Они могут применить свои навыки и получить новую профессию в индустрии", - привели на киностудии слова генерального продюсера Bazelevs Лалы Рустамовой.

Подобные школы уже открыты в Узбекистане и Татарстане.

"Через вступительный отбор и обучение в двух школах прошло 300 человек, в результате мы выпустили около 30 художников-аниматоров - на рынке анимации это как штат двух крупных студий. Выпускники школ уже задействованы на проекте "Ходжа Насреддин", а в будущем смогут развивать национальные анимационные индустрии", - сказала Рустамова.

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