Bazelevs создаст сериал и комиксы про Ходжу Насреддина

"Анимационный рынок растет, но испытывает кадровый голод. До сих пор аниматоров делали из художников. Однако современный софт позволяет довольно быстро создать качественное изображение. Куда сложнее сделать из этой картинки настоящего персонажа - это как раз то, в чем хороши профессиональные актеры. Они могут применить свои навыки и получить новую профессию в индустрии", - привели на киностудии слова генерального продюсера Bazelevs Лалы Рустамовой.