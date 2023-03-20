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3 часа назад

Трейлер: мультфильм "Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!" выйдет в кинотеатрах 1 июня

Российская Газетаиещё 2

Аккурат в День защиты детей кинокомпания "ВОЛЬГА" выпустит в прокат мультфильм "Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!" Это - второй мультфильм о популярных героях, первый вышел в декабре прошлого года и его с удовольствием посмотрели 500 тыс. зрителей.

"Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!" выйдет в кинотеатрах 1 июня
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В новой истории Маша и Медведь впервые отправляются в город, в погоне за мечтой о яхте наши герои попадают в свадебное агентство. Мишка получает шанс проявить свой талант фотографа, а Маша устраивает настоящий свадебный переполох. Кроме 22-минутного фильма в кинотеатрах покажут четыре новые серии приключений героев (общий хронометраж проекта - 58 минут).

Из серии "Маша и Медведь" эпизод "Маша плюс каша" стал самым просматриваемым анимационным фильмом на YouTube в мире, а совокупное количество просмотров мультсериала на ресурсе превысило 130 млрд. Проект транслируется на 45 языках и удостоен более 55 наград YouTube Creator Awards (в том числе получил семь бриллиантовых кнопок).

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