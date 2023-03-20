Дамир Юсупов: «Все, что показано в фильме – чистая правда»

«Фильм мне очень понравился, жизненный, основанный на реальных событиях. Это моя история. Все, что в нем показано, чистая правда. Это ключевые моменты, которые повлияли на мою жизнь: в детстве, при поступлении в летное училище», – отметил Дамир Юсупов.