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33 минуты назад

Дамир Юсупов: «Все, что показано в фильме – чистая правда»

РИА "ФедералПресс"

Герой Российской Федерации, посадивший самолет на кукурузное поле, рассказал корреспонденту «ФедералПресс» о том, насколько фильм о его подвиге похож на реальность.

Дамир Юсупов: «Все, что показано в фильме – чистая правда»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Фильм мне очень понравился, жизненный, основанный на реальных событиях. Это моя история. Все, что в нем показано, чистая правда. Это ключевые моменты, которые повлияли на мою жизнь: в детстве, при поступлении в летное училище», – отметил Дамир Юсупов.

Герой России отметил, что жизни пассажиров, показанные в фильме, тоже основаны на реальных историях, взятых за основу при съемках фильма.

«Небольшой режиссерский и художественный вымысел, конечно, есть. Но на самом деле все правдоподобно», – заметил Дамир Юсупов.

Пилот также отметил, что Егор Бероев, сыгравший Дамира Юсупова на экране, долгое время изучал поведение командира воздушного судна, что позволило справиться с ролью достойно.

«Я также консультировал актеров на площадке, показывал, как правильно себя вести в кабине, какие кнопки и на какие рычаги нажимать», – добавил Герой России.

Фильмы,Дамир Юсупов,Егор Бероев,
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