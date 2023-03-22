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2 часа назад

"Джон Уик 4" в первые выходные может собрать 115 млн долларов

Российская Газетаиещё 1

Фильм "Джон Уик" (John Wick: Chapter 4) может показать не только самые высокие рейтинги во франшизе, но и самые высокие сборы в серии. В свои первые выходные в прокате картина может собрать до 115 млн долларов.

"Джон Уик 4" в первые выходные может собрать 115 млн долларов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По прогнозам издания Deadline, около 45 млн долларов фильм может собрать в мире, а 65-70 млн долларов - в Северной Америке. Пока самым прибыльным был третий фильм - 328 млн долларов в мировом прокате, на долю второй части пришлось 171,5 млн долларов, у первой картины - 86 млн долларов. Общие сборы франшизы составили более 585 млн долларов.

Четвертая часть выйдет в прокат в РФ 23 марта.

Фильмы,Джон Уик,
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