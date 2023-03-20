Вышел трейлер триллера "Зоськина заправка" с Зоей Бербер

Звезда сериалов "Проект "Анна Николаевна" и "Реальные пацаны" играет заправщицу Зосю, которая "мечтает о принце на белом коне, любви и приключениях".

"Сможет ли она выжить, если все ее мечты сбудутся?" - задаётся вопросом автор синопсиса.

Обещается "динамичный и интригующий, трогательный и чувственный фильм о важности человеческих отношениях, о мечтах, переживаниях и о спасении близких любой ценой". По мнению народного артиста РФ Александра Митты, фильм "Зоськина заправка" - "один из самых лучших в российском кинематографе за последнее время".