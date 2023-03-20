Вышел трейлер триллера "Зоськина заправка" с Зоей Бербер

Драматический триллер "Зоськина заправка" с Зоей Бербер выйдет в российских кинотеатрах 13 апреля.
Звезда сериалов "Проект "Анна Николаевна" и "Реальные пацаны" играет заправщицу Зосю, которая "мечтает о принце на белом коне, любви и приключениях".
"Сможет ли она выжить, если все ее мечты сбудутся?" - задаётся вопросом автор синопсиса.
Обещается "динамичный и интригующий, трогательный и чувственный фильм о важности человеческих отношениях, о мечтах, переживаниях и о спасении близких любой ценой". По мнению народного артиста РФ Александра Митты, фильм "Зоськина заправка" - "один из самых лучших в российском кинематографе за последнее время".
Также в ролях: Вольфганг Черни ("Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Т-34", "Нюрнберг"), Григорий Сиятвинда ("Кухня", "Отель "Элеон") , Александр Самойленко ("Холоп", "Аритмия", "Салют-7").
Режиссер - Наталья Углицких ("На крючке", "Гражданка Катерина"). Сценаристы - Олег Сироткин и Георгий Житков