Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
2 часа назад

Вышел трейлер триллера "Зоськина заправка" с Зоей Бербер

Российская Газета

Драматический триллер "Зоськина заправка" с Зоей Бербер выйдет в российских кинотеатрах 13 апреля.

Звезда сериалов "Проект "Анна Николаевна" и "Реальные пацаны" играет заправщицу Зосю, которая "мечтает о принце на белом коне, любви и приключениях".

"Сможет ли она выжить, если все ее мечты сбудутся?" - задаётся вопросом автор синопсиса.

Обещается "динамичный и интригующий, трогательный и чувственный фильм о важности человеческих отношениях, о мечтах, переживаниях и о спасении близких любой ценой". По мнению народного артиста РФ Александра Митты, фильм "Зоськина заправка" - "один из самых лучших в российском кинематографе за последнее время".

Также в ролях: Вольфганг Черни ("Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Т-34", "Нюрнберг"), Григорий Сиятвинда ("Кухня", "Отель "Элеон") , Александр Самойленко ("Холоп", "Аритмия", "Салют-7").

Режиссер - Наталья Углицких ("На крючке", "Гражданка Катерина"). Сценаристы - Олег Сироткин и Георгий Житков

Фильмы,Видео,На крючке,Отель Элеон,Кухня,Миссия невыполнима: Племя изгоев,Салют-7,Отель,Аритмия,Наталья Углицких,Олег Сироткин,Александр Самойленко,Александр Митта,Григорий Сиятвинда,Зоя Бербер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий