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1 час назад

"Шазам: Ярость богов" получил минимальные сборы в мировом прокате

Российская Газета

Супергеройский фильм "Шазам! Ярость богов" очень скромно стартовал в прокате. За выходные он заработал всего 30,5 миллиона долларов в американских кинотеатрах. Это оказалось ниже прогнозов, фильму и так не пророчили большое финансовое будущее, но аналитики ожидали, что хотя бы 35-40 миллионов на старте лента все-таки соберет, сообщает Variety.

"Шазам: Ярость богов" получил минимальные сборы в мировом прокате
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Шазам! Ярость богов" - это продолжение фильма "Шазам!" с Закари Леви в главной роли. Картина вышла в 2019 году и на старте собрала 53,5 миллиона долларов. В итоге кассовые сборы внутри страны составили 140 миллионов долларов, мировая касса - 366.

Сможет ли окупиться сиквел, большой вопрос. В производство фильма было вложено 100 миллионов долларов, столько же было направлено на продвижение.

В публикации отмечается, что во вселенной DC были и худшие старты. Например, "Чудо-женщина 1984" получила в первый уик-энд 16,7 миллионов долларов, "Отряд самоубийц" - 26. Но сравнивать "Шазам! Ярость богов" с этими лентами журналисты считают некорректным, поскольку они выходили в самый разгул пандемии, когда в кинотеатрах действовали ковидные ограничения. Кроме того, обе картины сразу же вышли на HBO.

По словам Шона Роббинса, главного аналитика BoxOffice Pro, низкие кассовые сборы обусловлены тем, что фильмы по комиксам сами по себе уже не могут заинтересовать аудиторию. Если раньше практически любая экранизация собирала в кинотеатрах полные залы, то теперь люди устали. Поэтому скромные сборы получил "Черный Адам", критики разочаровались в третьем фильме о "Человеке-Муравье". Немаловажным фактором, который повлиял на скромную ситуацию со сборами, эксперт назвал перезагрузку вселенной DC.

Тем не менее, по оценкам аналитика, в летнем прокате снова будет доминировать супергеройская повестка за счет выхода сиквела "Человек-паук: Через вселенные" и третьих "Стражей Галактики".

Фильмы,Шазам!,Стражи Галактики,Человек-Паук: Через вселенные,Отряд самоубийц,Закари Леви,
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