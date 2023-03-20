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1 час назад

"Чебурашка" вышел в Сети и за первый уикенд установил новый рекорд

Диана Товсепова

Российская картина "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко перемещается из кинотеатров в виртуальный мир.

По данным онлайн-кинотеатра Okko, где с 16 марта в доступе появился семейный фильм, за число просмотров "Чебурашки" за первые выходные превысило миллион. Это стало самым успешным стартом в истории онлайн-кинотеатра.

Напомним, "Чебурашка" возглавлял отечественный прокат в течение семи недель и собрал не менее 6,6 млрд рублей, но прокат картины в кинотеатрах еще не закончился.

"Чебурашку" покажут в Будапеште

Ранее сообщалось, что «Чебурашка» будет идти в кино до последнего зрителя.

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