"Чебурашка" вышел в Сети и за первый уикенд установил новый рекорд

Российская картина "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко перемещается из кинотеатров в виртуальный мир.

По данным онлайн-кинотеатра Okko, где с 16 марта в доступе появился семейный фильм, за число просмотров "Чебурашки" за первые выходные превысило миллион. Это стало самым успешным стартом в истории онлайн-кинотеатра.

Напомним, "Чебурашка" возглавлял отечественный прокат в течение семи недель и собрал не менее 6,6 млрд рублей, но прокат картины в кинотеатрах еще не закончился.