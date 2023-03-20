Российский кинохит "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии
Российский полнометражный фильм "Чебурашка", побивший практически все рекорды, какие есть, вышел в прокат в Эстонии.
Как передает РИА "Новости", министерство культуры республики несколько "сомневалось в целесообразности" показа нашей ленты, но, "не найдя явных идеологических посылов", все-таки милостиво разрешило детям посмотреть ее в кино.
Напомним, что "Чебурашка" только что стал доступен онлайн, с порога, что называется, легко собрав более миллиона просмотров.
Ранее прибалты обвиняли российских Машу и ее Медведя в "идеологической диверсии", к слову.
Наблюдатели тогда устрашились того, что мультфильмы про Машу формируют у зрителей положительный образ России, в результате чего зрители "теряют бдительность под давлением их тихой силы".