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Российский кинохит "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии

Российский полнометражный фильм "Чебурашка", побивший практически все рекорды, какие есть, вышел в прокат в Эстонии.

Российский кинохит "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии
© Российская Газета

Как передает РИА "Новости", министерство культуры республики несколько "сомневалось в целесообразности" показа нашей ленты, но, "не найдя явных идеологических посылов", все-таки милостиво разрешило детям посмотреть ее в кино.

Напомним, что "Чебурашка" только что стал доступен онлайн, с порога, что называется, легко собрав более миллиона просмотров.

Ранее прибалты обвиняли российских Машу и ее Медведя в "идеологической диверсии", к слову.

Наблюдатели тогда устрашились того, что мультфильмы про Машу формируют у зрителей положительный образ России, в результате чего зрители "теряют бдительность под давлением их тихой силы".

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