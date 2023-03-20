Российский кинохит "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии

Российский полнометражный фильм "Чебурашка", побивший практически все рекорды, какие есть, вышел в прокат в Эстонии.

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Как передает РИА "Новости", министерство культуры республики несколько "сомневалось в целесообразности" показа нашей ленты, но, "не найдя явных идеологических посылов", все-таки милостиво разрешило детям посмотреть ее в кино.

Напомним, что "Чебурашка" только что стал доступен онлайн, с порога, что называется, легко собрав более миллиона просмотров.

Ранее прибалты обвиняли российских Машу и ее Медведя в "идеологической диверсии", к слову.