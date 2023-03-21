Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Этапы подготовки фильма "Вызов" покажут на Первом канале 31 марта

ТАСС

Первый канал 31 марта покажет этапы подготовки фильма режиссера Клима Шипенко "Вызов", часть съемок которого проходила в космосе. Об этом говорится в сообщении вещателя в понедельник.

Этапы подготовки фильма "Вызов" покажут 31 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вызов. Первые в космосе" 31 марта в 23:30 на Первом канале. Все этапы подготовки фильма "Вызов", - говорится в сообщении.

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции (МКС). Космическая драма является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. Премьера фильма "Вызов" состоится 12 апреля, прокат стартует через неделю, 20-го.

Фильмы,Вызов,Клим Шипенко,Роскосмос,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий