Этапы подготовки фильма "Вызов" покажут 31 марта

Первый канал 31 марта покажет этапы подготовки фильма режиссера Клима Шипенко "Вызов", часть съемок которого проходила в космосе. Об этом говорится в сообщении вещателя в понедельник.
"Вызов. Первые в космосе" 31 марта в 23:30 на Первом канале. Все этапы подготовки фильма "Вызов", - говорится в сообщении.
"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции (МКС). Космическая драма является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. Премьера фильма "Вызов" состоится 12 апреля, прокат стартует через неделю, 20-го.