Фильм «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии

Российский фильм «Чебурашка» продолжает покорять новые страны. Стало известно, что киноленту начали показывать в Эстонии, несмотря на долгие размышления и сомнения министерства культуры, пишет Delfi.
Из официального проката европейской страны исключены все поддерживающие политику Москвы картины. За исключением детских и семейных фильмов.
Советник по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функа подчеркнул, что «Чебурашка» не несет в себе явных идеологических посылов. Поэтому в министерстве не было оснований для ограничения репертуарного выбора операторов кинотеатров.
Ранее мы писали о том, что опубликован трейлер фильма о создании «Чебурашки».