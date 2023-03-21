Фильм «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии

Российский фильм «Чебурашка» продолжает покорять новые страны. Стало известно, что киноленту начали показывать в Эстонии, несмотря на долгие размышления и сомнения министерства культуры, пишет Delfi.

Из официального проката европейской страны исключены все поддерживающие политику Москвы картины. За исключением детских и семейных фильмов.

Советник по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функа подчеркнул, что «Чебурашка» не несет в себе явных идеологических посылов. Поэтому в министерстве не было оснований для ограничения репертуарного выбора операторов кинотеатров.