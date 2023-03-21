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2 часа назад

В Карелии начались съемки остросюжетного фильма "Золото Умальты"

Российская Газета

Киностудия "Лендок" приступила к съемкам полнометражного фильма "Золото Умальты". Как сообщает пресс-служба киностудии, это первый масштабный исторический истерн (приключенческий фильм) в современном российском кино.

В Карелии начались съемки фильма "Золото Умальты"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

История основана на реальных событиях, которые произошли в Хабаровском крае в 1917 году. В окрестностях реки Умальты был ограблен обоз с золотом. Люди в шаманских масках убили охрану и похитили 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник Булыгин обвиняет племя кочевых тунгусов. Он едет в Хабаровск, набирает отряд головорезов - чтобы вернуть украденное, а также отомстить. Но виды на золото есть не только у него…

Все, кто был замешан в деле - промышленный воротила, офицер-дезертир и даже китайская мафия - стали прототипами героев фильма.

Историческое золото Умальты не нашли и по сей день, а на экране зритель увидит, насколько далеко готов зайти человек ради обладания этим металлом, который обещает каждому то, чего он жаждет больше всего на свете, - власть, богатство или свободу. Всем героям золото приготовило испытания, но победить и остаться в живых предстоит только одному. Первый блок съемок пройдет в Карелии. Следующие - в Хабаровске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, охватывая исторические места и красивые виды русской природы.

Автор идеи - Алексей Маслов. Сценарий написала Ольга Погодина-Кузмина ("Не чужие", "Облепиховое лето"). Режиссер - Андрей Богатырев ("Красный призрак", "Вампиры средней полосы"). Руководитель проекта - Михаил Дегтярев. В главных ролях - Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и Павел Деревянко.

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