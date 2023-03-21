В Карелии начались съемки фильма "Золото Умальты"

Киностудия "Лендок" приступила к съемкам полнометражного фильма "Золото Умальты". Как сообщает пресс-служба киностудии, это первый масштабный исторический истерн (приключенческий фильм) в современном российском кино.

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История основана на реальных событиях, которые произошли в Хабаровском крае в 1917 году. В окрестностях реки Умальты был ограблен обоз с золотом. Люди в шаманских масках убили охрану и похитили 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник Булыгин обвиняет племя кочевых тунгусов. Он едет в Хабаровск, набирает отряд головорезов - чтобы вернуть украденное, а также отомстить. Но виды на золото есть не только у него…

Все, кто был замешан в деле - промышленный воротила, офицер-дезертир и даже китайская мафия - стали прототипами героев фильма.