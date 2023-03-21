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1 час назад

Внук Драгунского экранизирует "Денискины рассказы"

Газета.Ru

Режиссером популярной детской книги "Денискины рассказы" Виктора Драгунского станет Артемий Драгунский - внук автора и племянник прототипа главного героя книги.

Внук Драгунского экранизирует "Денискины рассказы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом сообщил продюсер Гевонд Андреасян (кинокомпания Enjoy Movies) в беседе с изданием "Бюллетень кинопрокатчика".

По словам Андреасяна, продюсеры видят в этом магию и "решили подарить волшебную сказку фанатам семьи Драгунских".

Съемки "Денискиных рассказов" начнутся в августе 2023 года - тогда снимут 25 серий дошкольных рассказов о Дениске, а через год кинокомпания приступит к производству еще 35 историй - на этот раз школьных.

Продюсер отметил, что из-за воссоздания в кадре 60–80-х годов съемки выйдут дорогостоящими.

"А в "Денискиных рассказах" действие происходит в центре города, в исторических местах — на Красной площади и ВДНХ. Это затратно и долго с точки зрения оформления разрешительных бумаг", — сказал он.

Артемий Драгунский родился и вырос в Москве, окончил школу-студию МХАТ, работал в постановке сотен мультимедийных шоу в качестве режиссера и автора сценариев.

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