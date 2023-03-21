Эрмитажные коты стали кинозвездами

На экраны выходит новый полнометражный мультик "Коты Эрмитажа" - о легендарных питерских котах, что с момента постройки Зимнего живут среди шедевров, охраняя их от мышей-искусствоедов. Герой фильма Василия Ровенского котенок Винсент, преодолев бурное морское путешествие на старом клавесине, попадает в знаменитый музей, где становится членом команды откормленных эрмитажных котов и пытается удержать друга Мориса от преступлений перед мировой культурой.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Морис - мышонок, с которым Винсент познакомился на необитаемом острове в пору, когда он еще не знал, что кошки едят мышек. Мышонок этот тонко разбирается в искусствах - сыплет именами Караваджо и Рембрандта, мечтает попробовать Мону Лизу на зубок и мурлычет из "Риголетто". В фильме орудует также всех пугающий древний призрак, от которого падали в обморок фрейлины, и есть очаровательная Клеопатра - грациозная кошка из египетского зала, которая и покорит сердце на глазах подрастающего Винсента.