Киллиан Мерфи снимется в фильме "Подобные мелочи"

Компания Artists Equilty Бена Аффлека и Мэтта Дэймона ("Воздух" о компании Nike) планирует спродюсировать новый фильм с Киллианом Мерфи ("Оппенгеймер") "Подобные мелочи" (Small Things Like These). В основу сюжета ляжет одноименный роман Клэр Киган.

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По данным издания Deadline, действие развернется в 1985 году. Главный герой в какой-то момент обнаружит, что местный монастырь скрывает страшный секрет и будет вынужден выступить против церкви, контролирующей городок. Съемки пройдут в Ирландии.