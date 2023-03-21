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1 час назад

Режиссер "Острых козырьков" снимет Киллиана Мерфи в новом фильме

Российская Газета

Компания Artists Equilty Бена Аффлека и Мэтта Дэймона ("Воздух" о компании Nike) планирует спродюсировать новый фильм с Киллианом Мерфи ("Оппенгеймер") "Подобные мелочи" (Small Things Like These). В основу сюжета ляжет одноименный роман Клэр Киган.

Киллиан Мерфи снимется в фильме "Подобные мелочи"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным издания Deadline, действие развернется в 1985 году. Главный герой в какой-то момент обнаружит, что местный монастырь скрывает страшный секрет и будет вынужден выступить против церкви, контролирующей городок. Съемки пройдут в Ирландии.

Режиссер - Тим Миланс, он уже работал с Мерфи над сериалом "Острые козырьки". Комментируя будущий проект, Киллиан Мерфи отметил, что "польщен и взволнован возможностью".

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