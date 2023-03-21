Киллиан Мерфи снимется в фильме "Подобные мелочи"

Компания Artists Equilty Бена Аффлека и Мэтта Дэймона ("Воздух" о компании Nike) планирует спродюсировать новый фильм с Киллианом Мерфи ("Оппенгеймер") "Подобные мелочи" (Small Things Like These). В основу сюжета ляжет одноименный роман Клэр Киган.
По данным издания Deadline, действие развернется в 1985 году. Главный герой в какой-то момент обнаружит, что местный монастырь скрывает страшный секрет и будет вынужден выступить против церкви, контролирующей городок. Съемки пройдут в Ирландии.
Режиссер - Тим Миланс, он уже работал с Мерфи над сериалом "Острые козырьки". Комментируя будущий проект, Киллиан Мерфи отметил, что "польщен и взволнован возможностью".