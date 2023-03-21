Стартовали съемки новой части «Охотников за привидениями»

Стартовали съёмки новой части «Охотников за привидениями», режиссёром которой выступает автор сценария «Наследников» Гил Кинан.
Джейсон Райтман, занимавшийся постановкой предыдущего фильма, взял на себя функции продюсера.
При этом детали грядущей картины держат в секрете, но ожидается, что свои роли снова сыграют основные актёры из тех же «Наследников».
Возможно, что названием ленты станет «Пожарная часть» (Firesouse) — именно это написано на съёмочной «хлопушке» Кинана, хотя официально пока подзаголовок не утверждали. Ещё на первом фото со съёмки можно заметить часть декорации какого-то дома.
«Наследники» вышли в кино в 2021 году, собрав сдержанные оценки критиков и положительные отзывы обычных зрителей. Общие сборы ленты перевалили за 204 млн долларов по всему миру — в картине играли Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард, Маккена Грейс и другие.
В сюжете поучаствовали и оригинальные «Охотники» — Билл Мюррей, Дэн Экройд и Эрни Хадсон.
Релиз нового фильма намечен на декабрь этого года.Гил Кинан (слева) и Джейсон Райтман (справа)