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2 часа назад

Стартовали съемки новой части «Охотников за привидениями»

Игромания.руиещё 1

Стартовали съёмки новой части «Охотников за привидениями», режиссёром которой выступает автор сценария «Наследников» Гил Кинан.

Стартовали съемки новой части «Охотников за привидениями»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Джейсон Райтман, занимавшийся постановкой предыдущего фильма, взял на себя функции продюсера.

При этом детали грядущей картины держат в секрете, но ожидается, что свои роли снова сыграют основные актёры из тех же «Наследников».

Возможно, что названием ленты станет «Пожарная часть» (Firesouse) — именно это написано на съёмочной «хлопушке» Кинана, хотя официально пока подзаголовок не утверждали. Ещё на первом фото со съёмки можно заметить часть декорации какого-то дома.

«Наследники» вышли в кино в 2021 году, собрав сдержанные оценки критиков и положительные отзывы обычных зрителей. Общие сборы ленты перевалили за 204 млн долларов по всему миру — в картине играли Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард, Маккена Грейс и другие.

В сюжете поучаствовали и оригинальные «Охотники» — Билл Мюррей, Дэн Экройд и Эрни Хадсон.

Релиз нового фильма намечен на декабрь этого года.Гил Кинан (слева) и Джейсон Райтман (справа)

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