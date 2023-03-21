«Джон Уик 4» стал самым успешным фильмом серии

«Джон Уик 4» получил рейтинг на Rotten Tomatoes. Фильм оказался самым успешным в серии, заслужив рейтинг в 94% «свежести». Предыдущие картины не смогли превзойти планку в 89%. Критики высоко оценили фильм, отметив эпический масштаб и захватывающий экшен.
Стоит отметить, что четвёртая часть стала рекордсменом и по хронометражу, который составит 131 минуту. Режиссёром вновь стал Чад Стахелски — постановщик предыдущих частей. Сейчас он работает над несколькими проектами, включая экранизацию Ghost of Tsushima и фильм по мотивам Rainbox Six.
К роли киллера Джона Уика вернулся Киану Ривз, который недавно ответил на вопросы фанатов.
«Джон Уик 4» выходит 24 марта, но в России можно будет посмотреть картину на день раньше. Авторы собираются отдохнуть от серии после выпуска четвёртой части.