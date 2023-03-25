Научно-фантастический фильм "Бездна" вышел в 1989 году. По сценарию, группа подводных исследователей, которые после крушения подводной лодки оказываются запертыми на дне океана на глубине 7000 метров, вынуждены бороться за выживание и пытаются найти способ выбраться на поверхность.

Блогер @KinoInfa рассказал, что для съемки подводных сцен Джеймс Кэмерон долго искал подходящий павильон. Чтобы снять реалистичные подводные сцены, Кэмерон выбрал заброшенный ядерный реактор в Южной Каролине. Реактор был закрыт в 1987 году, и его внутреннее пространство было перестроено под аквариум, который использовался для тестирования подводных аппаратов.

Подробнее о том, как Джеймс Кэмерон снимал сцены фильма "Бездна" в заброшенном ядерном реакторе, смотрите в видео.