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44 минуты назад

"Шазам 2" собрал всего $30,5 млн за первые выходные проката

Газета.Ru

Кинокомикс DC «Шазам! Ярость богов» заработал $30,5 млн за первый уикенд в мировом прокате. Этот результат уступает даже самым скромным прогнозам — изначально фильму предрекали минимальные стартовые сборы в размере $35-40 млн, пишет ScreenCrush.

"Шазам 2" собрал всего $30,5 млн за первые выходные проката
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также касса ленты значительно проигрывает оригинальному «Шазаму!», который в 2019 году собрал $53,5 млн в дебютные выходные (всего фильм в итоге заработал $366,1 млн).

Сюжет второго «Шазама!» посвящен тому, как мальчик Билли Батсон и его родные, которые могут превращаться в супрегероев, произнеся слово «Шазам!», противостоят дочерям Атланта, намеренным использовать оружие, способное уничтожить мир.

В ленте снялись Закари Ливай, Ашер Энджел, Джек Дилан Грейзер, Рэйчел Зеглер, Люси Лью и Хелен Миррен.

Фильмы,Шазам!,Хелен Миррен,
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