Четвертый фильм автора "Прочь" выйдет на Рождество 2024 года

Четвертый полнометражный фильм хоррормейкера Джордана Пила выйдет в прокат 25 декабря 2024 года. Прокатом ленты, пока не имеющей названия, вновь займется компания Universal, пишет The Hollywood Reporter.
Никакой информации о сюжете и актерском составе картины пока не сообщается.
Как отмечает издание, фильму Пила придется соревноваться в прокате с блокбастером студии Disney и режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар 3», который должен выйти на экраны несколькими днями ранее — 20 декабря.
Премьера дебютного полного метра Джордана Пила «Прочь» состоялась в 2019 году. Картина была удостоена премии «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Фильм стал одним из немногих хорроров в истории, оказавшихся в поле зрения Амерканской киноакадемии: лента также претендовала на статуэтки за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую актерскую игру.
В дальнейшем Пил выпустил фильмы ужасов «Мы» и «Нет». В сумме все три ленты режиссера заработали в прокате $682,8 млн.