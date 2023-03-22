Фильм ужасов «Легионы тьмы» выйдет в России

Фильм ужасов от аргентинского режиссёра Фабиана Форте «Легионы тьмы» выйдет в российских кинотеатрах. Это картина о том, как шаману придётся доказать, что он не сумасшедший, чтобы убедить дочь сразиться с демоном.

По сюжету фильма некогда могущественный шаман, в молодости изгонявший демонов, ныне коротает свой век в психатрическом приюте. Однажды, в канун восхода кровавой луны, он узнает, что темные силы вновь собираются ворваться в наш мир. Единственная защита от них — дочь шамана, давно порвавшая со своим «сумасшедшим» отцом. Сможет ли она поверить в свою избранность и дать бой злобной потусторонней твари?