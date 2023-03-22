Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Фильм ужасов «Легионы тьмы» выйдет в России

Кино-Панк

Фильм ужасов от аргентинского режиссёра Фабиана Форте «Легионы тьмы» выйдет в российских кинотеатрах. Это картина о том, как шаману придётся доказать, что он не сумасшедший, чтобы убедить дочь сразиться с демоном.

Фильм ужасов «Легионы тьмы» выйдет в России
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

По сюжету фильма некогда могущественный шаман, в молодости изгонявший демонов, ныне коротает свой век в психатрическом приюте. Однажды, в канун восхода кровавой луны, он узнает, что темные силы вновь собираются ворваться в наш мир. Единственная защита от них — дочь шамана, давно порвавшая со своим «сумасшедшим» отцом. Сможет ли она поверить в свою избранность и дать бой злобной потусторонней твари?

В фильме сыграли Херман де Сильва, Фернандо Алькарас, Мауро Альтшулер и Мариана Ангилери.

Фильмы,Мариана Ангилери,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий