Почему стоит увидеть фильм «Бостонский душитель»

В 1968-м вышел уже непосредственно основанный на реальных событиях «Бостонский душитель» — тогда на роль ДеСальво был комплиментарно выбран красавец Тони Кертис. Также отметим, что на истории душителя основан текст песни The Rolling Stones Midnight Gambler — краеугольного камня классического альбома Let It Bleed. Проще говоря, бостонский кошмар 60-летней давности вроде бы изучен вдоль и поперек и даже всесторонне отражен в искусстве. В то же время тот факт, что в расследовании важнейшую роль сыграли две журналистки, которые привлекли внимание ленивых копов к убийствам, толком нигде отражен не был. В конце концов, любой маньяк — немножко романтический герой, в психопатии которого уже заложен конфликт, а монотонная (пусть и опасная) журналистская работа до недавнего времени считалась не слишком подходящей для дорогостоящих кинопостановок.