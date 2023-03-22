Почему стоит увидеть фильм «Бостонский душитель»

На сервисе Hulu вышел фильм «Бостонский душитель», посвященный нашумевшей на всю Америку 1960-х истории поисков знаменитого маньяка-женоубийцы, орудовавшего в Массачусетсе. О том, каким получился фильм, в котором расследование ведет журналистка в исполнении Киры Найтли, рассказывается в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

1962 год, Бостон, Массачусетс. Лоретта Маклафлин (Кира Найтли) работает репортером в газете Boston Record American и мается в отсутствие достойного материала. В поисках темы она штудирует новости, но решающую наводку получает почти случайно — от матери, которая сообщает, что на днях за стеной задушили соседку. Тот факт, что ее коллега по изданию Джин Коул (Керри Кун) ради дела готова переодеться медсестрой (и, вернувшись с задания, печатать заметку прямо в таком эксцентричном виде), только добавляет Маклафлин решимости. Лоретта вспоминает, что уже читала о подобных убийствах и связывает воедино сразу три свидетельствующих о появлении в Бостоне серийного убийцы случая. Работая сверхурочно, она берет комментарии у полицейских и пишет материал, который становится абсолютным хитом.

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Расследование таким образом получает ход, а Маклафлин и подвизавшаяся ей в напарницы Коул превращаются в звезд Record American, фотографии которых сопровождают сенсационные тексты. Убийства тем временем продолжаются, и в Бостоне нарастает паника. Когда же подозреваемого ловят, Лоретта и Джин быстро приходят к выводу, что полиция просто торопится замять дело. Дальнейшие поиски маньяка-душителя они решают вести самостоятельно.

Lenta.ru

«Бостонский душитель» Альберт ДеСальво — один из самых известных маньяков Америки. В 1964-м, еще когда он не был пойман, на экраны вышел посвященный его убийствам тринадцати женщин фильм «Душитель».

В 1968-м вышел уже непосредственно основанный на реальных событиях «Бостонский душитель» — тогда на роль ДеСальво был комплиментарно выбран красавец Тони Кертис. Также отметим, что на истории душителя основан текст песни The Rolling Stones Midnight Gambler — краеугольного камня классического альбома Let It Bleed. Проще говоря, бостонский кошмар 60-летней давности вроде бы изучен вдоль и поперек и даже всесторонне отражен в искусстве. В то же время тот факт, что в расследовании важнейшую роль сыграли две журналистки, которые привлекли внимание ленивых копов к убийствам, толком нигде отражен не был. В конце концов, любой маньяк — немножко романтический герой, в психопатии которого уже заложен конфликт, а монотонная (пусть и опасная) журналистская работа до недавнего времени считалась не слишком подходящей для дорогостоящих кинопостановок.

Свою роль, по всей вероятности, сыграл «Оскар», выданный восемь лет назад фильму «В центре внимания», однако режиссер и сценарист Мэтт Раскин говорит, что история Бостонского душителя будоражила его уже давным-давно. Отдельно интерес разжигал и тот факт, что в 2013 году было проведено доследствие, доказавшее, что ДеСальво имеет отношение только к одной из чертовой дюжины жертв. Остальные убийства таким образом фактически остались безнаказанными.

Да, в качестве детектива «Бостонский душитель» действительно работает так себе, и на то есть свой резон.

Дело было уже многократно экранизировано (в том числе в сегменте треш-кино), так что имя осужденного за убийства преступника узнается в два клика. Потому он и появляется в кадре примерно в середине хронометража и — почти сразу в наручниках. Драматургическая задача усложняется еще и тем, что у этого сюжета фактически нет финала — убийца не пойман, подозреваемые, вполне вероятно, уже мертвы. Подобное кино уже, конечно, снимали, но для вариации на тему «Зодиака» все-таки нужна маниакальная дисциплина и ясность мысли Дэвида Финчера, а это качества, встречающиеся у современных режиссеров нечасто.

Lenta.ru

Фильм Раскина в итоге справляется с проблемами не без изящества — которого предпочитают не замечать критики фильма, обвиняющие его в тоскливости. Во-первых, «Бостонский душитель» — особенно в первой половине — отлично работает как триллер. Для каждого из убийств придумана не похожая на остальные сцена, какие-то из них мы видим, какие-то только слышим. Из полицейских отчетов выясняются жутковатые подробности, которые становятся достоянием читателей Record American. Все вместе придает фильму тревожную готическую атмосферу — усиленную несколько простодушной, но действенной цветокоррекцией всех оттенков зеленого. Однако одной лишь реконструкцией Раскин не ограничивается.

Создавая подобающий антураж, режиссер параллельно уводит фокус от поисков конкретного маньяка к подробному описанию быта центральных героинь. Прежде всего, Лоретты — матери троих детей от всепонимающего (как кажется поначалу) мужа, отношения с которым начинают рушиться из-за растущей увлеченности расследованием. Семью Джин Коул на экране не показывают, однако она с горечью говорит, что там тоже не все гладко. В то же время женщин не воспринимают всерьез на работе — даже после того, как Джин и Лоретта становятся звездами, их в лицо называют пустышками. Само их расследование представляет собой не столько даже встречи с фигурантами, сколько долгое сидение над документами — или стаканом в баре — но непременно с сигаретой. Такие эпизоды занимают значительную часть хронометража этого фильма, который лишь притворяется детективом, на деле оказываясь скорее производственной драмой.

«Бостонский душитель» это действительно довольно специальное зрелище. В насыщенном деталями, тщательно выстроенном кадре происходит не слишком многое — разве что палитра кадра в третьем акте становится иссиня-ледяной. Однако с точки зрения демонстрации того, из чего состоит (и для чего в конечном счете нужна) настоящая журналистика, фильм Раскина близок к идеалу.