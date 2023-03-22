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1 час назад

Создатели культового мультсериала «Южный парк» написали сценарий с помощью нейросети ChatGPT

Ferra.ru

Создатели мультсериала «Южный парк» использовали ИИ чат-бота ChatGPT при написании сценария для 4-го эпизода 26-го сезона, вышедшего 8 марта 2023 года.

Сценарий «Южного парка» написали сценарий с помощью нейросети
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эпизод называется «Глубокое обучение» и посвящён чат-боту, работающему на искусственном интеллекте, который для переписки со своими девушками используют главные герои Клайд и Стэн. По сценарию, Клайд использует бот ChatGPT для переписки со своей девушкой, чтобы отправлять ей исключительно красивые и романтичные сообщения. Этой информацией он делится со Стэном, чтобы тот тоже писал своей девушке Венди с помощью бота.

Об этом узнают и другие ученики, которые начинают использовать нейросеть для написания рефератов.

В заключительных титрах авторство указано словами «написано Треем Паркером и ChatGPT». И рассказывается, что роль самого ChatGPT была озвучена с помощью генератора текста в голос на базе ИИ Play.ht.

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