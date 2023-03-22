Сценарий «Южного парка» написали сценарий с помощью нейросети

Эпизод называется «Глубокое обучение» и посвящён чат-боту, работающему на искусственном интеллекте, который для переписки со своими девушками используют главные герои Клайд и Стэн. По сценарию, Клайд использует бот ChatGPT для переписки со своей девушкой, чтобы отправлять ей исключительно красивые и романтичные сообщения. Этой информацией он делится со Стэном, чтобы тот тоже писал своей девушке Венди с помощью бота.