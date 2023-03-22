Обзор мультфильма «Моя фея-проказница»

Не каждому ребёнку удаётся познакомиться с зубной феей.

Главной героине мультфильма «Моя фея-проказница», однако, предстоит именно это.

Необычная весенняя новинка появится в прокате 23 марта, а пока Тлум.Ру предлагает не пролетать мимо обзора мультфильма.

О чём?

Жизни людей и зубных фей переплетаются после ошибки проказницы Виолетты. Знакомьтесь, она зубная фея, не заботящаяся о своей успеваемости. И ради того, чтобы доказать волшебному сообществу, что фея из неё хоть куда, Виолетта направляется в мир людей.Там-то она и сталкивается со школьницей Макси, переживающей кризис.

Героини заключают между собой пакт: помоги мне, в ответ я помогу тебе. Так начинается история фантастической дружбы. Но им стоит поторопиться, у Виолетты проблемы на носу — чем дольше она в человеческом мире, тем быстрее превращается в цветок.

В создании сценария участвовали Дэннис МакКой и Памела Хикки, вместе работавшие над разными анимационными проектами. Самый заметный из последних — «Плюшевый бум!». Если вы смотрели историю о встрече вора и ожившего мишки, то примерно понимаете, какая направленность у «Моей феи-проказницы».

Не будем тянуть, рассказываем, какие темы поднимает мультфильм.

№ 1: Непохожесть на остальных

С первых секунд появления на экране Виолетта показывает то, насколько много существует различий между ней и остальными феями. Она своенравно относится к предстоящему экзамену, не ставит ни во что местного отличника и всеми способами скрывает свой главный недостаток. Здесь подходящий момент для спойлера, мы, пожалуй, обойдёмся без него.

Виолетте, несмотря на вечно позитивный настрой, крайне тяжело влиться в общество фей, так что она идёт наперекор всем установленным рамкам и, не сумев предугадать развитие событий, попадает в неприятности. Заодно Виолетта знакомится с Макси, которая более отчётливо понимает, насколько не вписывается в своё окружение. Это старт их дружеского союза — фея на вечном позитиве и грустящая от невозможности найти свой ритм по жизни школьница.

№ 2: Встреча с новой семьёй

Виолетта, помимо знакомства с не самой типичной зубной феей, находится в сложной жизненной ситуации. Её мама решает съехаться с возлюбленным. Всё бы ничего, да только у того есть два сына. Конечно, отец семейства почти всегда — за исключением нескольких логичных для подобной реакции моментов — ведёт себя соответствующе. Ему в бонус и увлечение, близкое Виолетте — он эко-активист и активно протестует против глобальной стройки, которая вот-вот вобьёт последний гвоздь в существование дерева-долгожителя.

В стрессе и на нервах, не всегда поступая должным образом, Виолетта излишне переживает, состояние её подкрепляют будущие сводные братья, даже между собой общающиеся… как типичные дети, что с них взять? И если вдруг вы начали переживать за состояние девочки, переставайте — в самую ответственную часть сюжета все наконец-то берут себя в руки. Виолетта, родители, братья, феи. Так ненавязчиво мультфильм показывает, что многие персональные кризисы люди — в первую очередь дети — проще преодолеют с нужным количеством поддержки близких.

№ 3: Забота о природе

Не так давно прошёл День земли, мультфильм «Моя фея-проказница» отлично подходит под данную тематику. Не зря постоянно говорят, что наша планета одна такая. Не позаботиться о ней сейчас — сделать хуже будущему. Казалось бы, ну какой толк несёт в себе всего-то одно дерево? Ведь на его месте удачно разместится прибыльное место, способное обеспечить работой сотни людей?

Не ждите быстрого ответа на вопрос. Одно скажем точно — тем, кто успел получить звание «Знатока» по сюжетам мультфильмов, быстро станет ясна связь девочки, феи, дерева и других персонажей. Не спешите делиться догадками с сидящими в соседних креслах детьми, оставьте им это вау-ощущение, которое обязательно случится в Тот Самый Момент. И не забывайте беречь природу, сделать это можно разными способами, мы в вас верим.

№ 4: Помощь друзьям

Не торопитесь списывать со счетов отличника, выскочку и просто фея с лучшей репутацией среди сверстников и учителей. В обычных мультфильмах персонажи, подобные Йоландо, выступают далеко не примерами для подражания. Они используют уловки и порой даже готовы — что в том числе неожиданно — пойти на подлости. Не ждите от Йоландо никаких сереньких делишек.

Искренне переживая за свою успеваемость и возможность быть настоящим феем, Йоландо одновременно с этим сердечно желает Виолетте побольше успехов и поменьше проблем. Увы, успехи у неё случаются только в плане создания себе большего количества неприятностей. В итоге Йоландо проявляет недюжинное упорство — подкреплённое кроме чувств и определённой мотивацией — и всеми силами крыльев старается спасти Виолетту. Это же делает и Макси, постепенно становясь для феи не столько участником взаимовыгодного пакта, сколько подругой.

№ 5: Преодоление препятствий

В мультфильмах нет ничего невозможного. Частично это утверждение касается реальности. Всё в наших руках, в наших мыслях и планах. Виолетта, среди остальных героев мультфильма, была одной из немногих, кто видел свою цель, но не спешил разбираться в том, как до неё добраться. В компании Макси Виолетта смогла не унывать и старалась с каждым разом становиться чуть сильнее.

Это отличный позитивный пример для зрителей разного возраста. Если хочется чего-то достичь — придётся сделать первый шаг и множество последующих. И ещё раз напоминаем: в верной компании такой путь не станет изматывающим и изнуряющим. Но вместе с тем некоторые жизненные дороги нам приходится проходить в одиночестве, и это нормально.

Итог:

Да, поначалу есть возможность словить лёгкое раздражение из-за поведения Виолетты. Покажется, будто взрослые больше озабочены поиском собственного счастья, чем комфортом детей. Эти и другие подобные опасения постепенно растворятся в происходящем. Вы быстро начнёте симпатизировать непосредственности феи, поймёте переживания Макси, не на шутку будете болеть за Йоландо и успешность его миссии.