Никита Пресняков напишет саундтрек к российскому фильму

Певец и актер Никита Пресняков собирается написать саундтрек к российскому фильму «Триггер».
Пресняков стал создателем саундтреков к двум сезонам сериала «Триггер» со своей группой Multiverse, фильм станет продолжением драмы с Максимом Матвеевым в главной роли. Проект должен выйти в свет в концу 2023 г.
Стоит напомнить, что примерно 6 месяцев назад внук Аллы Пугачевой переехал в США, где занимается развитием творческой карьеры под псевдонимом Nick Pres. Участники Multiverse после переезда фронтмена начали искать работу в составе других музыкальных коллективов.