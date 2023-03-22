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29 минут назад

Никита Пресняков напишет саундтрек к российскому фильму

FBM.ru

Певец и актер Никита Пресняков собирается написать саундтрек к российскому фильму «Триггер».

Никита Пресняков напишет саундтрек к российскому фильму
Фото: FBM.ruFBM.ru

Пресняков стал создателем саундтреков к двум сезонам сериала «Триггер» со своей группой Multiverse, фильм станет продолжением драмы с Максимом Матвеевым в главной роли. Проект должен выйти в свет в концу 2023 г.

Стоит напомнить, что примерно 6 месяцев назад внук Аллы Пугачевой переехал в США, где занимается развитием творческой карьеры под псевдонимом Nick Pres. Участники Multiverse после переезда фронтмена начали искать работу в составе других музыкальных коллективов.

Фильмы,Никита Пресняков,Алла Пугачева,Максим Матвеев,
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