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1 час назад

На телеканале «Моя планета» покажут фильм о челябинском метеорите

Uralpress.Ru

Телеканал «Моя планета» очередной фильм посвятил Челябинску. В ролике-анонсе с помощью компьютерной графики Антон Зайцев наблюдает за падением челябинского метеорита (15 февраля 2013 года).

На телеканале «Моя планета» покажут фильм о челябинском метеорите
Фото: Uralpress.RuUralpress.Ru

«Я очень рад, что «Магия вкуса» и Антон Зайцев, один самых популярных ведущих на «Моей Планете», добрались до Южного Урала! Антон объехал в поисках уникальных рецептов весь мир. Это не преувеличение! - рассказал корреспонденту «Урал-пресс-информ» главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников - Но Челябинская область смогла его удивить кухней нагайбаков в селе Париж, шедеврами старинной казачьей гастрономии в исполнении повара Белкина, обеденным сетом, посвящённым метеориту и ещё много чем другим! Но самое главное, что все это было не только удивительно в смысле рецептов, но ещё и невероятно вкусно! Хочется верить, что после просмотра этой программы немалая часть наших зрителей сама захочет все это попробовать и приедет на Южный Урал, который умеет принимать гостей».

Премьера выпуска состоится в апреле. Точнаю дата выхода будет известна позднее.

Фильмы,Николай Табашников,Антон Зайцев,
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