На телеканале «Моя планета» покажут фильм о челябинском метеорите

«Я очень рад, что «Магия вкуса» и Антон Зайцев, один самых популярных ведущих на «Моей Планете», добрались до Южного Урала! Антон объехал в поисках уникальных рецептов весь мир. Это не преувеличение! - рассказал корреспонденту «Урал-пресс-информ» главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников - Но Челябинская область смогла его удивить кухней нагайбаков в селе Париж, шедеврами старинной казачьей гастрономии в исполнении повара Белкина, обеденным сетом, посвящённым метеориту и ещё много чем другим! Но самое главное, что все это было не только удивительно в смысле рецептов, но ещё и невероятно вкусно! Хочется верить, что после просмотра этой программы немалая часть наших зрителей сама захочет все это попробовать и приедет на Южный Урал, который умеет принимать гостей».