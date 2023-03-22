Вышел трейлер нуара "Мерзлая земля"

В Сети опубликован трейлер (18+) российского нуара "Мёрзлая земля" со Светланой Ходченковой и Антоном Филипенко в главных ролях.

Сериал сервисов Wink и "Кинопоиск" рассказывает о серийном убийце в маленьком городке. В центре внимания - женщина, которая пытается защитить любимого человека: её жениху вменяют совершение серии убийств, несмотря на имеющееся алиби.