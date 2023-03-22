Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
46 минут назад

Вышел трейлер нуара "Мерзлая земля"

Российская Газета

В Сети опубликован трейлер (18+) российского нуара "Мёрзлая земля" со Светланой Ходченковой и Антоном Филипенко в главных ролях.

Сериал сервисов Wink и "Кинопоиск" рассказывает о серийном убийце в маленьком городке. В центре внимания - женщина, которая пытается защитить любимого человека: её жениху вменяют совершение серии убийств, несмотря на имеющееся алиби.

Также в ролях: Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие.

Режиссёр - Оксана Карас ("Доктор Лиза", "Чиновница"). Сценаристы - Сергей Калужанов ("Время первых", "Мажор"), Андрей Курганов ("Хэдшот") и Мария Изюмова ("Мама, я дома").

Премьера - 7 апреля.

Также опубликован постер проекта.

Российская Газета
Фильмы,Видео,Мёрзлая земля,Время первых,Максим Стоянов,Полина Гухман,Антон Филипенко,Сергей Калужанов,Андрей Курганов,Юрий Чурсин,Оксана Карас,Виталий Коваленко,Сабина Ахмедова,Андрей Бурковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий