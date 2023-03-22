Вышел трейлер нуара "Мерзлая земля"

В Сети опубликован трейлер (18+) российского нуара "Мёрзлая земля" со Светланой Ходченковой и Антоном Филипенко в главных ролях.
Сериал сервисов Wink и "Кинопоиск" рассказывает о серийном убийце в маленьком городке. В центре внимания - женщина, которая пытается защитить любимого человека: её жениху вменяют совершение серии убийств, несмотря на имеющееся алиби.
Также в ролях: Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие.
Режиссёр - Оксана Карас ("Доктор Лиза", "Чиновница"). Сценаристы - Сергей Калужанов ("Время первых", "Мажор"), Андрей Курганов ("Хэдшот") и Мария Изюмова ("Мама, я дома").
Премьера - 7 апреля.
Также опубликован постер проекта.