Ольга Лерман сыграет Екатерину II в «Императрицах»

«Я придерживаюсь такого мнения, что историю переписывали, переписывают и будут переписывать. Потому, мне кажется, проект "Императрицы" тем и интересен, можно выслушать разные точки зрения. Очень надеюсь, что мы вдохновим людей читать побольше, ходить в музеи, смотреть документальное кино. Вдохновим узнавать свою родину», — цитирует звезду «Поехавшей» «СтарХит».