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2 часа назад

Ольга Лерман сыграет Екатерину II в «Императрицах»

Слово и Дело

Актриса Ольга Лерман приступила к съемкам нового документально-художественного фильма «Императрицы». Артистке досталась роль монарха Екатерины II.

Ольга Лерман сыграет Екатерину II в «Императрицах»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Масштабный проект «Императрицы» — это продолжение фильма «Петр I. Последний царь и первый император». Режиссером киноленты выступил Андрей Кравчук. Лерман рассказала, что фильм позволит зрителям узнать не только «приглаженные и правильные эпизоды» из истории страны, но и не самые приятные факты.

«Я придерживаюсь такого мнения, что историю переписывали, переписывают и будут переписывать. Потому, мне кажется, проект "Императрицы" тем и интересен, можно выслушать разные точки зрения. Очень надеюсь, что мы вдохновим людей читать побольше, ходить в музеи, смотреть документальное кино. Вдохновим узнавать свою родину», — цитирует звезду «Поехавшей» «СтарХит».

По словам Кравчука, команда проекта хочет рассказать о периоде, когда страной правили женщины. Фильм посвящен императрицам, которым удалось сохранить и обустроить государство, а также укрепить международные позиции.

Фильмы,Андрей Кравчук,Ольга Лерман,
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