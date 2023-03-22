Ольга Лерман сыграет Екатерину II в «Императрицах»

Актриса Ольга Лерман приступила к съемкам нового документально-художественного фильма «Императрицы». Артистке досталась роль монарха Екатерины II.
Масштабный проект «Императрицы» — это продолжение фильма «Петр I. Последний царь и первый император». Режиссером киноленты выступил Андрей Кравчук. Лерман рассказала, что фильм позволит зрителям узнать не только «приглаженные и правильные эпизоды» из истории страны, но и не самые приятные факты.
«Я придерживаюсь такого мнения, что историю переписывали, переписывают и будут переписывать. Потому, мне кажется, проект "Императрицы" тем и интересен, можно выслушать разные точки зрения. Очень надеюсь, что мы вдохновим людей читать побольше, ходить в музеи, смотреть документальное кино. Вдохновим узнавать свою родину», — цитирует звезду «Поехавшей» «СтарХит».
По словам Кравчука, команда проекта хочет рассказать о периоде, когда страной правили женщины. Фильм посвящен императрицам, которым удалось сохранить и обустроить государство, а также укрепить международные позиции.