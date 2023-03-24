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1 час назад

«Джон Уик 4» поставил рекорд по предпоказам взрослых фильмов в постковидную эпоху

Чемпионат.comиещё 1

«Джон Уик 4» стал рекордсменом по уровню предварительных сборов среди фильмов для взрослой аудитории после коронавирусной эпохи.

«Джон Уик 4» поставил рекорд по предпоказам в постковидную эпоху
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В прошлый четверг сборы ленты в США достигли отметки $ 8,9 млн. По этому показателю боевик обошёл фильм «Нет» Джордана Пила ($ 6,7 млн), а также третью часть «Джона Уика», стартовые сборы которой в 2019 году составили $ 5,9 млн.

По данным аналитиков, в грядущие выходные «Джон Уик 4» спокойно соберёт от $ 70 млн до $ 80 млн только в США. Какую кассу он сделает в остальном мире, узнаем в понедельник.

23 марта в России и в некоторых странах Европы состоялась ранняя премьера «Джона Уика 4» — четвёртой части серии боевиков с Киану Ривзом. На агрегаторах уже начали появляться первые отзывы зрителей о картине. Большинство нахваливает фильм, называя его чуть ли не лучшим в карьере актёра.

Фильмы,Нет,Джон Уик,Киану Ривз,
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