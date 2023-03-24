«Джон Уик 4» поставил рекорд по предпоказам в постковидную эпоху

«Джон Уик 4» стал рекордсменом по уровню предварительных сборов среди фильмов для взрослой аудитории после коронавирусной эпохи.

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В прошлый четверг сборы ленты в США достигли отметки $ 8,9 млн. По этому показателю боевик обошёл фильм «Нет» Джордана Пила ($ 6,7 млн), а также третью часть «Джона Уика», стартовые сборы которой в 2019 году составили $ 5,9 млн.

По данным аналитиков, в грядущие выходные «Джон Уик 4» спокойно соберёт от $ 70 млн до $ 80 млн только в США. Какую кассу он сделает в остальном мире, узнаем в понедельник.