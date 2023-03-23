За что зрители ненавидят новую «Русалочку»

Прошло немало времени с момента объявления старта съёмок live-action ремейка мультфильма «Русалочка».

С первых дней, когда стало понятно, что на роль Ариэль выбрали темнокожую актрису Холли Бейли, в Сети разразились множественные споры о том — зачем?

После выхода первого полноценного трейлера количество вопросов и недовольства к грядущему фильму стало больше.

Тлум.Ру разбирается в вопросе. Мы рассказываем, за что ненавидят новую русалочью вселенную.

№ 1: За плохую графику

Главным образом фанаты не понимают, где же те гигантские бюджеты, благодаря которым удалось бы без 3D-очков погрузиться в подводное царство, переполненное красотой и экзотикой. Фильм даже сравнивают с его «предком», речь о «Короле Льве», процесс создания которого для некоторых зрителей и сейчас кажется чем-то запредельным и непонятным, будто мир «Аватара», того, который от Джеймса Кэмерона.

Учитывая, как долго зрители ждали первого трейлера, возможность произвести приятное первое ощущение провалилась. С треском.

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Орфография недовольных зрителей сохранена: «То есть Дисней такие: мы берем красивую актрису с чудесным голосом, но вы ее не увидите, потому сказка сказкой, но на дне темно», «Эта текстура на камнях какбудто бы из компьютерных игр нулевых», «Блин аквамен выглядит намного насыщеннее, светлее и сказочнее чем сказка русалочка. Они могли столько всего разноцветного и красивого туда засунуть».

Конечно, сложно сопротивляться подобному мнению, когда многие для просмотра трейлера вынуждены были максимально поднимать яркость у экранов своих компьютеров, смартфонов или планшетов. Что-то явно пошло не так.

Загвоздка вечной темноты и замыленности может заключаться в недостаточном количестве времени для наложения графики. Взрослые люди точно понимают: в дедлайн никакого обеда по расписанию не получится.

№ 2: За неверный цвет волос

Белоснежная кожа, настолько рыжие волосы, что в воде они напоминают огонь, голубые глаза, точёная фигура. У ставшей уже крассической Ариэль внешность располагает к тому, чтобы восхищаться, восторгаться. На этом же фоне постоянно находить у себя недостатки — кожа слишком «фактурная», талия недостаточно узкая.

Что же касалось темнокожих детей, им и вовсе не предоставлялось возможным толково сравнить себя с русалочкой.

От новой версии, кое-как смирившись с выбранной на главную роль актрисой, ждали хотя бы любви к деталям. Одной из которых являлся яркий цвет волос. Не тут-то было.

Во-первых, чёткого рыжего в них нет. Во-вторых, волосы в дредах, что является частью культуры. И это зрителям оказалось сложно понять:«У неё волосы, как будто в глине», «хоть мне актриса не нравится, хотя в трейлере ничего, волосы ток как пластилиновые», «да дреды это в целом как-то не эстетично, не красиво, не функционально и не логично. и я надеялся что ей хотя бы волосы сделают рыжими как у Ариэль хотя бы немного, а не цвета ржавчины».

Можно пуститься в попытку предсказаний и предположить, что будь у новой Ариэль тот самый отчётливый рыжий цвет волос, все бы задавались вопросом: где под водой она нашла нужную краску?

№ 3: За Себастьяна

Главная особенность live-action картин в том, что миленькие существа наконец-то выглядят максимально приближенно к реальному облику. Наверняка, впервые услышав о предстоящем фильме, часть фанатов даже не успела задуматься о том, как это отразится на привычном внешнем виде помощников Ариэль — крабе Себастьяне и рыбке Флаундере.

Если со вторым почти ничего страшного не случилось, то переработанному и улучшенному Себастьяну досталось по первое число. Начиная с того, что он стал попросту страшным, заканчивая его видовой принадлежностью: «Себ из новой русалочки меня пугает…», «А я реально думал, что Себастьян из „Русалочки“ был лобстером?».

Кстати о том, кто же Себастьян теперь. Точнее, чей облик обрёл? Аналитики из Сети пришли к неутешительному выводу. Оказывается, внешний вид Себастьяна отсылает к крабу-призраку. Самая необычная, учитывая происходящее в фильме, «опция» существа — отсутствие возможности дышать под водой. Там краб-призрак никогда не остаётся надолго из-за риска утонуть.

Вот, кстати, как выглядит Флаундер. На постере они с Себастьяном тоже присутствуют.

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№ 4: За переигрывание прошлого

Популярная позиция критиков наращивает свою силу на утверждении: студия исписалась, сценаристы не в состоянии придумать ничего нового и оригинального, а если и делают это — боссы зарубают любую подобную идею на корню. Поэтому-то Disney и стал всё чаще играть в «Ремейк», ведь всё новое это если не хорошо забытое старое, то уж точно переработанное и частично улучшенное.

Фанаты продолжают не понимать, по какому принципу выбрали «деревянную» Холли Бейли. Почему её отец — сыгранный испанцем Хавьером Бардемом — белый. Как это корабль взрывается — там, что, бензин на борту? Эти и многие другие вопросы продолжают тревожить умы разных поколений.

«Надеюсь, это высокобюджетная шутка», «Дисней могу понять, это в теории принесет деньги, но подобными ремейками они все глубже хоронят свою репутацию как студии, что некогда выпускала классику за классикой (не то чтобы последние годы она эту репутацию держала)».

Есть и крайне интересные вопросы, учитывая время действия мультфильма, события которого изначально являются мрачной сказкой братьев Гримм: «Мне без разницы какого цвета кожа Русалочки, но разве в том историческом периоде принц не должен воспринимать чернокожую девушку как рабыню? Это как минимум странно для окружающих чтобы сам принц мутил с чернокожей. Или у них там своя вселенная где рабства никогда не было?».

Темнокожий актёр Клифтон Дункан («Хорошая борьба», «Элементарно») тоже не остался в стороне, он не стал расшаркиваться и прямо сказал, что ремейк не воссоздаст магию оригинального мультфильма. Также Крифтон посчитал, что выбранная актриса будет исполнять роль щита от критики, в том числе и справедливой. Он не побоялся и последнего аргумента в защиту оригинальной истории: «Называйте всех критиков расистами».

Против такого количества недовольства, вяло перетекающего в ненависть, сложно бороться. Если вы спокойно ждёте новую «Русалочку», то уже успели мысленно задаться вопросом: ничего хорошего в трейлере не нашли? Нашли! Злодейку Урсулу в исполнении Мелиссы Маккарти, хотя даже здесь некоторое заметили, что за последние несколько лет актриса, известная по комедиям, сбросила изрядное количество веса и «в прошлом теле ей было бы лучше», учитывая параметры анимационной морской ведьмы. Даже здесь в бочку мёда умудрились добавить ложку дёгтя.

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Мы же заметим: сколько людей, столько и мнений. И несмотря на очевидные недоработки графики и пока что довольно слабый маркетинг, студия продолжает вносить расовое разнообразие в свои классический картины. Новую фею Динь-Динь тоже, кстати, сыграет темнокожая актриса.

Подобные переделки студии точно позитивно затронут юных темнокожих девочек, которые не видят репрезентации с похожей внешностью в популярных историях ещё и на первых ролях.

И ещё кое-что, напоследок. Будущая оригинальная принцесса от Disney не будет белокожей, какой в своё время не стала и Райя. Если к таким проектам нет вопросов, то почему они должны появляться к обновлённой версии «Русалочки»?

Выход фильма никого не останавливает от пересмотра мультфильма, его не заблокируют и не уничтожат все копии. Наслаждайтесь рыжей и белокожей Ариэль столько, сколько потребуется. Главное, успейте на бал, когда версия с Холли Бейли получит достаточно радостного внимания.