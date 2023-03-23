Кинопоиск потерял за год половину голливудских фильмов

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск потерял примерно половину голливудских фильмов за год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily.

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Сообщается, что зарубежный контент после ухода западных компаний из России сократился в отечественных онлайн-кинотеатрах примерно в 1,5-2 раза. На Кинопоиске количество голливудских фильмов уменьшилось с 2 тыс. до менее 1 тыс. Что касается платформы Okko, здесь количество зарубежных проектов сократилось на треть — почти с 3 тыс. до чуть менее 2 тыс.

Несмотря на сокращение количества голливудских фильмов, Кинопоиску удалось увеличить общий объем проектов в сервисе примерно на 8%. Представители онлайн-кинотеатра объяснили, что продолжают работать с зарубежными дистрибьюторами, не прекратившими сотрудничество с российскими компаниями.