На премьеру "Чебурашки" в Эстонии распроданы почти все билеты

На премьеру российского кинофильма "Чебурашка" в эстонском городе Нарве распроданы почти все билеты. Об этом сообщила в четверг пресс-служба крупнейшей в Эстонии сети кинотеатров Apollo.
Сообщается, что "Чебурашка" в Эстонии демонстрируется только в Нарве. Фильм показывают на русском языке с эстонскими субтитрами.
"На премьеру фильма "Чебурашка" в среду в Нарве были проданы почти все билеты в кинотеатре Apollo Kino Astri. Также запланированы еще 3 сеанса в субботу и четыре - в воскресенье", - говорится в сообщении.
Жители Нарвы отметили замечательный актерский состав фильма и особенно - игру Сергея Гармаша. Многие участники обсуждения фильма назвали его "идеальным семейным кино".
По данным портала Delfi, любые фильмы, "поддерживающие политику Кремля", исключены из официального эстонского проката. Однако, по словам советника по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функа, поскольку фильм не несет явных идеологических посылов, министерство культуры не видит оснований для введения ограничений на выбранный сетью кинотеатров Apollo репертуар.