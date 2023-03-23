«Джон Уик — 4» заработал более 20 млн рублей до премьеры

Фильм «Джон Уик — 4» еще до начала официальной премьеры картины смог заработать в России миллионы. Россияне приобрели в рамках предпродажи билеты на солидную сумму.
Премьера четвертой части знаменитого боевика состоялась 23 марта. По традиции билеты на просмотр картины продавали заранее. Как стало известно, на предпродаже фильм заработал более 20 миллионов рублей, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Четвертая часть показала рекордные предпродажи по сравнению с третьей. Предыдущая лента о наемном убийце до премьеры смогла заработать чуть больше 3 миллионов рублей. Если говорить о недавно вышедших иностранных фильмах, то «Джон Уик — 4» опередил картину Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (8 миллионов рублей).