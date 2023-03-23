«Джон Уик — 4» заработал более 20 млн рублей до премьеры

Фильм «Джон Уик — 4» еще до начала официальной премьеры картины смог заработать в России миллионы. Россияне приобрели в рамках предпродажи билеты на солидную сумму.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Премьера четвертой части знаменитого боевика состоялась 23 марта. По традиции билеты на просмотр картины продавали заранее. Как стало известно, на предпродаже фильм заработал более 20 миллионов рублей, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».