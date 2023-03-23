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21 минуту назад

Озвученные Прилучным и Гагариной "Коты Эрмитажа" вышли в прокат

Газета.Ruиещё 1

Семейный мультфильм «Коты Эрмитажа» вышел 23 марта 2023 года в российский прокат, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Озвученные Прилучным и Гагариной "Коты Эрмитажа" вышли в прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главных героев озвучили звезды российского шоу-бизнеса — Роман Курцын, Полина Гагарина и Павел Прилучный. По словам Гагариной, ей очень нравится озвучивать мультфильмы. «Это потрясающий жанр, который объединяет и детей, и взрослых. В те моменты, когда я нахожусь в студии и пробую новые характеры, голоса и темпераменты разных героев, по-настоящему расслабляюсь, отключаюсь от реальности и получаю огромное удовольствие», — призналась Гагарина.

Главные герои мультфильма — кот Винсент и мышь Морис, спасшиеся от наводнения в старинном клавесине. Клавесин выловили моряки и отправили в Санкт-Петербург, после чего он оказался в Эрмитаже, где животные знакомятся с местными котами — защитниками произведений искусства от грызунов. Винсенту придется сделать выбор между новой кошачьей семьей и другом-мышкой.

Ранее сообщалось, турецкая студия выделит $1 млн на анимационный фильм Тимура Бекмамбетова.

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