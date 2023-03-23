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40 минут назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Поном Джуном-хо

Мира Маркина

Корейский режиссер Пон Джун-хо прославился на весь мир после триумфального успеха триллера "Паразиты". Однако это отнюдь не единственная успешная картина Джуна-хо. Подробнее о его фильмах, которые также достойны внимания – в материале "Рамблера".

5 фильмов для знакомства с Поном Джуном-хо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Воспоминания об убийстве", 2003

Кадр из фильма "Воспоминания об убийстве"

В 1980-х в небольшом городке Хвасон находят двух убитых женщин, с которыми расправились одним и тем же чудовищным способом. За дело берутся два детектива: им неинтересно, кто убийца, куда важнее поскорее закрыть дело. Но вдруг в расследование вмешивается их коллега из Сеула, который намерен найти настоящего маньяка.

"Мать", 2009

Кадр из фильма "Мать"

Пожилая знахарка живет с 28-летним сыном То-джуном и помогает нуждающимся людям. Размеренную жизнь женщины нарушает убийство школьницы, главным подозреваемым в котором становится ее сын.

"Сквозь снег", 2013

Кадр из фильма "Сквозь снег"

Действие картины разворачивается в недалеком будущем. Отныне вся земля покрыта льдом и снегом, а жизнь есть только в гигантском поезде. В первых вагонах живет элита, а в хвостовых – нищие люди. Один из последних решает восстановить справедливость.

"Окча", 2017

Кадр из фильма "Окча"

10 лет гигантская экспериментальная свинья Окча была лучшим другом девочки Ми-джа. Но в один из дней корпорация, создавшая необычных поросят и раздавшая их фермерам, забрала животных обратно. Но Ми-джа не готова мириться с этим, и она отправляется на поиски своего друга.

3 корейских сериала, которые стоит посмотреть

"Паразиты", 2019

Кадр из фильма "Паразиты"

В центре сюжета бедная корейская семья. Когда сын семейства волею случая становится репетиром в богатом доме, у него появляется хитроумный и жестокий план, как раз и навсегда изменить свою жизнь и жизнь своих близких.

Фильмы,Мать,
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