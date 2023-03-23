5 фильмов для знакомства с Поном Джуном-хо

Корейский режиссер Пон Джун-хо прославился на весь мир после триумфального успеха триллера "Паразиты". Однако это отнюдь не единственная успешная картина Джуна-хо. Подробнее о его фильмах, которые также достойны внимания – в материале "Рамблера".
В 1980-х в небольшом городке Хвасон находят двух убитых женщин, с которыми расправились одним и тем же чудовищным способом. За дело берутся два детектива: им неинтересно, кто убийца, куда важнее поскорее закрыть дело. Но вдруг в расследование вмешивается их коллега из Сеула, который намерен найти настоящего маньяка.
Пожилая знахарка живет с 28-летним сыном То-джуном и помогает нуждающимся людям. Размеренную жизнь женщины нарушает убийство школьницы, главным подозреваемым в котором становится ее сын.
Действие картины разворачивается в недалеком будущем. Отныне вся земля покрыта льдом и снегом, а жизнь есть только в гигантском поезде. В первых вагонах живет элита, а в хвостовых – нищие люди. Один из последних решает восстановить справедливость.
10 лет гигантская экспериментальная свинья Окча была лучшим другом девочки Ми-джа. Но в один из дней корпорация, создавшая необычных поросят и раздавшая их фермерам, забрала животных обратно. Но Ми-джа не готова мириться с этим, и она отправляется на поиски своего друга.
В центре сюжета бедная корейская семья. Когда сын семейства волею случая становится репетиром в богатом доме, у него появляется хитроумный и жестокий план, как раз и навсегда изменить свою жизнь и жизнь своих близких.